TVB連推3個音樂節目取替《勁歌金曲》　炎明熹有小環節讀fans來信

隨著最後一集《勁歌金曲》-《勁歌43年情‧讓音樂高飛》圓滿落幕，無綫翡翠台今晚起將一口氣推出三個全新音樂節目，分別是由今晚 （27日）起逢周六晚11點播出、由許文軒擔任主持的《勁歌金榜》；29日起逢周一至周五晚深夜播出的《MUSIC BREAK》；及6月4 日起逢周日晚10點半播出、由冼靖峰（Archie）及潘靜文（Sherman）擔任主持的《J Music》。

今晚打頭陣播出的《勁歌金榜》內容豐富，金榜上榜歌曲名單將由原本的10個增至20 個，主持許文軒Edmond除負責報榜外，還會訪問來自不同地方、音樂界別及年齡層的歌手，透過專訪分享音樂大小事，希望能帶出「香港仲有好多高質素音樂」的重要信息。頭炮接受Edmond訪問的是張敬軒，向來搞笑的軒仔除了會大玩「難題二揀一」，更會分享創作歌曲靈感來源、踏入40歲後人生觀的轉變，及在倫敦開演唱會及拍攝MV的點滴及趣事等。

軒仔在節目中分享了創作歌曲靈感來源、踏入40歲後人生觀的轉變，及在倫 敦開演唱會及拍攝MV的點滴及趣事等。

無綫全新音樂節目《勁歌金榜》主持係許文軒，並將於今晚十一點首播。

Royal Albert Hall館長讚華人觀眾質素好：一件垃圾都冇留低

談到能在倫敦的Royal Albert Hall舉行演唱會，軒仔坦言對於音樂人是重要的里程碑，他還分享了完騷後一個感人又勵志的小故事：「場館館長特登嚟後台同我哋講，話發現華人觀眾相當好，一件垃圾都冇留低，好有禮貌同好乾淨。」軒仔說畢即滿臉笑容透過鏡頭感謝有前往捧場的觀眾。另因父母染疫而突發性要在英國留多一星期的軒仔，又與Edmond分享為何忽發奇想在當地拍MV，以及當中所遇到的大難題，其中軒仔提及在MV出現的旋轉木馬是其理想的重要元素，只是過程「得來不易」，軒仔憶述說：「初初諗住借London Eye，但原來申請批核過程要個半月時間，我等唔切…但我個人就係嗰種『永不放棄同學會』，我覺得所有事情都有解決辦法，我就Send咗個好長嘅Message畀對方…佢真係覆喎，話幫你諗咗辦法。」

軒仔透露倫敦音樂會場地館長，大讚華人觀眾乾淨又有禮貌。

MV入面嘅「旋轉木馬」原來得來不易。

另外，《J Music》主持有Archie同Sherman，而Gigi炎明熹亦有一個小環節《Gi心批》，她除負責讀出Fans來信，並會幫手「嘗試用佢個腦解答大家嘅煩惱」。

《J Music》仲有Gigi炎明熹主持嘅小環節《Gi心批》。