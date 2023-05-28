Toyz、鍾培生約戰拳賽了多年恩怨　賣咗10日飛得$122殘障位賣清

Toyz（劉偉健）以贏得電競世界性賽事而知名，其後加入電競隊時與老闆鍾培生爆出合約糾紛。近年Toyz移居台灣生活，不過言行舉止就十分出位，一時被爆出與朋友對賭時出千，一時又被台灣指控販賣毒品，最後罪成獲輕判。



鍾培生約戰Toyz於台北小巨蛋舉辦「The Cage 拳上」拳擊賽。

早前鍾培生約戰Toyz於台北小巨蛋舉辦「The Cage 拳上」拳擊賽，意指要結束兩人多年來的恩怨。眾所周知，其實一切都只是噱頭。以鍾培生的性格，有恩怨的話一早就「法庭見」而非拳賽上見。

售價（上圖以台幣計算）平過香港拳賽一大半。（網頁圖片）

事件發展如台灣「鄉民」（即網民）所料，宣傳和記者會搞得十分大陣仗，一時之間成為了中港兩地的話題，但結果就並未如早年「林鍾大戰」般好，未知是否兩地文化有差異，是次拳賽賣飛成績仍然不太理想。

只有身心障礙票（非輪椅席）售完。（截圖）

鍾培生與Toyz「The Cage 拳上」的拳賽於5月15日開始售票，並於7月5日舉行，由座位表可見共劃分了約4大區，由票價800台幣（約$204港元）至最貴的48,000台幣（約$12,250港元）不等。只不過，開賣10日後仍然沒有賣清，僅身心障礙票（非輪椅席）的紫2A區、紅2E區480台幣（約$122港元）的票全數賣出。有台灣鄉民直言，指出拳賽最失敗的三點：台灣沒人認識鍾培生、會睇Toyz的基本都是宅男，不會花錢睇拳賽、沒人知道他們之間的恩怨。