直擊羅天宇張景淳深圳新店開張排一個鐘　投資近七位數今年開十間

羅天宇（Joey）、張景淳（Stanley）及李興華近日合資搞飲食生意，在深圳積極經營「港飲港食—香港小吃」，主要賣咖喱魚蛋、雞蛋仔、碗仔翅、紅豆冰等港式小食，吸引不少人幫襯。除了李興華與家人在深圳市光明區經營的實體店之外，近日他們更積極發展「營地店」，日前（26日）第二間「營地店」就在深圳市福田區體育公園星空營地正式開張，三位老闆親自落場，《香港01》亦有到現場直擊開業盛況！



新店開張！（受訪者提供）

新店設在平台花園，現場擺放了不少露營摺疊枱及櫈，而三人的小食店就以餐車形式亮相，今次他們更將店舖形象全面升級，整體以黃色為主，新Logo「SUPER EGG PUFFS」有「雞蛋仔」的圖樣，感覺比之前更Young更潮，原來Joey有份參與設計，他在接受《香港01》訪問時透露三人分工合作：「大家都有佢哋嘅強項啦，譬如興華係對外談判呀，或者傾嘢，而Stanley就比較注重食物方面啦，又好有興趣，好想跟信師傅（李興華爸爸）學藝，一邊學一邊整。我自己本身鍾意設計嘅，裝修呀我都盡量畀多啲意見，但其實我哋去到後期都係會徵詢大家意見，都係一個Team咁樣，一齊去做一啲抉擇。」

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三位老闆做「生招牌」齊齊落手落腳招呼客人，更態度親民，對食客合照、簽名的要求都冇托手踭，當中更有不少粉絲專誠到場支持偶像，相當旺場！而且更愈夜愈多人，平均都要等候一個鐘左右，李興華亦直言超出預期：「其實經過蟲洞市集之後我哋都知道預幾多料嘅，但係今次開張我哋預嘅料原來都仲係未夠，所以供應食物呢方面我哋要再加強喇。」現場所見，李興華主要負責幫客人落單、送餐等外場工作，而Joey同Stanley就負責食物方面，他們的T-Shirt上分別印有「張店長」、「李老闆」、「羅小二」的字樣，對此，Joey就笑言：「啲職位好似俾人搶晒，所以我唯有做啲低下階層。」

三位老闆分工合作。（董欣琪攝）

李興華透露最初因疫情關係，機緣巧合之下返內地開舖，而通關後Joey同Stanley更強勢加盟。（受訪者提供）

李興華透露最初因疫情關係，機緣巧合之下返內地開舖，而通關後Joey同Stanley更強勢加盟，但其實三人早在入行後不久已經計劃夾份開餐廳，今次商討後更一拍即合，決定三兄弟拍住上，更相當「揼本」，Joey透露已投資近七位數：「譬如光明店之後我哋有其他營地店，除咗呢度之外，嚟緊都會有啲實體店，營地店租金上會便啲，但係實體店就真係要裝修，又會有租金呀。」他們更計劃在未來兩、三個月內再開多兩、三間舖：「因為好多人都留言問幾時開到咩咩區呀，盡量、盡快開到喺大家屋企隔離，而家計劃緊都有五、六間。（遍佈各個區？）想，想用深圳作為我哋嘅中心，離香港最近、最方便。（下一個目標係邊度？）Stanley好想去上海，因為有人同我哋傾緊上海、佛山、順德。現階段我哋預計今年喺深圳開十間，都會係我哋自己搞嘅。」未來更會有加盟店、聯營店，信心十足！

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相比起早已在深圳定居的李興華，Joey同Stanley因為工作關係，近月都要深港兩邊跑，相當辛苦，但Joey就指攰但開心：「都預咗吃力㗎喇，凡事起頭難。我而家好啲，暫時唔使開劇，Stanley就辛苦啲，佢每日都開完工就即刻飛上嚟。盡量抽時間囉，都需要幫手嘅就上嚟多啲。」現場所見Joey十分受歡迎，不少粉絲同食客都圍着他影相、攞簽名，而Joey都來者不拒，更主動揸機Selfie，相當識做！

不少粉絲同食客都圍着Joey影相、攞簽名。（董欣琪攝）