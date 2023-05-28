譚詠麟重提大球場演唱會風波　難忘當年每日遭300中外傳媒追訪

由馬時亨主持的訪談式綜藝節目《馬時亨 香港情》昨（27日）晚於翡翠台播出第六集，邀請到縱橫樂壇半世紀的「校長」譚詠麟擔任嘉賓，還請來有「民歌王子」之稱的區瑞強（Albert）擔任客席主持。



校長講番當年同張國榮嘅撞衫事件笑不攏嘴。

譚詠麟貴為樂壇校長，在節目中勸勉後輩「千祈唔好怕蝕底，能夠喺台度亮一亮相都係好」，隨即引發Albert大爆當年紅透半邊天的校長竟然連《香港早晨》錄影也不放過：「之前許冠傑係好難訪問到佢，佢直頭唔上電視。但校長啱啱調轉，咩節目都去，下午茶又去，最離譜係《香港早晨》！」校長聞言笑謂：「好記得要（朝早）四點幾入去化妝準備。」並謂只要亮相節目能幫到幕後人員，他都樂意抽空配合，Albert聞言即大讚校長：「所謂形象唔係報紙講點點點就係，係要真實人哋親身經歷過，先會覺得：『你真係ok喎』。」

校長重提當年宣布唔再攞獎嘅決定，佢話主要係唔想阻礙到樂壇向健康嘅方向發展。

校長又憶述當年與好友張國榮出席「東京音樂節」時，因撞衫引發笑話，自己因而情急智生「爆肚」化解危機：「我哋一到埗有個記招，咁我同Leslie一出𨋢，我哋成件粉紅色嘅外套係一模一樣，衫褲又同一Set顏色，我哋自己都係咁喺度笑。但當時有記者嘛，我就即刻攬住Leslie話『We are Hong Kong team』。」

見慣大場面的校長還大談1994年的「大球場細細聲演唱會」風波：「之前有啲外國歌手嚟演出已經引發好多投訴，所以我場演唱會係備受矚目，臨演出前嗰個禮拜不斷有消息話『唔畀唱、唔畀開』。嗰時我每日出街，都係要面對超過三百個中外記者（採訪），係國際新聞嚟。」校長續指為了解決噪音問題，當年專誠添置了價值近二千萬的器材，但仍為現場很多樂迷大部分時間基本上聽不到任何音樂感到歉意及感恩：「嗰三晚觀眾係坐滿，佢哋完全冇投訴，仲要自得其樂咁喺度買嘢食、買嘢飲，我真係好感動。」