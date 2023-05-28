碧咸林心兒坐C位合照見地位　曾幫襯林建岳私房菜連前特首都出席

前足球名將「萬人迷」碧咸（David Beckham）早前旋風式襲港及澳門，除了同Angelababy（楊穎）拍廣告外，鋼琴家郎朗、歌手G.E.M.（鄧紫棋）出席活動與碧咸同場，G.E.M.更幸運地成功同碧咸打卡，令人羨慕！

G.E.M.成功同碧咸打卡。（IG圖片）

除了明星都爭住同碧咸打卡外，一眾名媛當然把握機會見偶像。近日富商林建岳女兒林心兒就現身聚會同碧咸見面。從相中可見，林心兒身穿紅色連身裙，騷出美腿，綁起馬尾，性感又洋溢名媛氣質。

楊穎（Angelababy）身處澳門與碧咸見面。(微博@碧咸)

碧咸則以一身灰色休閑西裝出席聚會，林心兒同碧咸聊到眉開眼笑，碧咸又親密地同林心兒身貼身單獨合照，熱情又親切。同場還有大馬模特兒Scha AlYahya、印尼企業家Nina Kaginda等人。從大合照中可見，林心兒坐在正中間，同碧咸同坐，突顯林心兒在今次活動中的地位。

謝東閔興奮與碧咸合照。(ig@brian_tsetse)

實際上林建岳同碧咸素有交情，故待林心兒格外熱情也不足為奇。早在2016年碧咸來港便幫襯由林建岳開設的私房菜，受邀到飯局的還有前特首曾蔭權及太太鮑笑薇、鄧永鏘爵士、大劉（劉鑾雄）甘比一家人、劉嘉玲等，位位均分量十足。

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