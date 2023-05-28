車貞淑醫生｜暴躁女醫生「全素羅」竟是女團出身　曾是金世正隊友

Netfilx韓劇《車貞淑醫生》繼續話題不斷，昨晚（27日）第13集收視高達14.420%，接近進入尾聲狗血又搞笑的劇情相當有追看性。除了一眾主角外，飾演暴躁女醫生「全素羅」的趙雅藍（曹雅蘭）亦憑精湛演技引起關注，女團gugudan出身的她其實曾是金世正隊友之一。



趙雅藍在《車貞淑醫生》中的表現突出。（IG/@beyondj_ent）

趙雅藍在《車貞淑醫生》飾演3年次外科住院醫生，她對工作相當有要求，特別對下屬嚴格，在醫院被稱為完美主義者。雖然趙雅藍去年才正式以演員出道，但她自然的演技和美貌卻令人為之一亮，尤其與嚴正化等對戲時的氣勢也完全不比前輩差，所以觀眾也不禁對她進行肉搜，發現原來趙雅藍竟是女團出身。

趙雅藍即使與嚴正化等前輩合作也不怯場。（IG/@i_joaram）

趙雅藍曾以本名「慧妍」於女團gugudan出道。（jellyfish ent.）

2000年生的趙雅藍今年將滿23歲，她早於2016年已以本名「慧妍」作為gugudan一員出道，同團還有曾出演《驅魔麵館》及《社內相親》等的金世正。趙雅藍當時是組合的忙內，擔任領唱和領舞位置，但可惜關注度不算高。及後趙雅藍於2018年宣布因健康問題暫停活動，並於同年10月正式退出組合。

女團時期的趙雅藍關注度不算高。（topstarnews）

起初粉絲也以為趙雅藍會回歸一般人生活並專注學業，意想不到她前年公開自己已與新公司beyond J簽約，並改名「趙雅藍」準備以演員身份開展全新活動。去年她以《殺人者的購物目錄》再出道，並在劇中飾演高冷傲嬌的超市打工生。目前《車貞淑醫生》只是趙雅藍參與的第二部作品，觀眾都大讚她有演戲天份，表示期待她日後的發展。

趙雅藍去年以《殺人者的購物目錄》再出道。（IG/@i_joaram）

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