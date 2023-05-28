「前空姐」馬米高剖白國泰風波　兩大重點講解講英文不是歧視

國泰風波成了近日討論話題，就連肥媽（Maria Cordero）也拍片評價一番。日前馬蹄露的姪子，馬米高也拍片對事件作出見解。這位自稱是英文人生教練的馬米高就直言，其實今次事件是空中服務員有錯在先。



馬米高講解得好清楚。（IG@mamaigo）

馬米高直言自己曾任空中服務員，其實在怎樣的情況之下，服務員都不應該取笑乘客的英文，但他就指出，在聽了「事件的開端」的錄音後發現，其實錄音中的空姐好可能來自東南亞地區，即其實她並不懂中文。馬米高表示，作為香港人要理解毛毯與地氈並不困難，但作為外國人，要理解乘客說「carpet」實際上需要「blanket」卻是一件幾乎沒可能的事。

肥媽曾經拍片。（IG@mamaigo）

馬米高直言本來不想評論，但因為有太多人抽水的關係，覺得有需要解釋一下。（IG@mamaigo）

他在片中也指出，國泰是一個國際公司，有來自不同地方的同事以及客人，所以大家標準溝通的語言一定是英文。他說：「因為我哋唔知啲客母語係咩。感應到佢係講中文，we don't fxxking know。係，有時佢睇佢passort係估到佢咩國籍，但係我哋policy係唔應該assume任何客人都係講任一種語言。」他續指，如果一開始就認定某一國人而去講任一種語言，就很容易被人投訴。

馬米高。（YouTube@馬米高 Michael MMG）

之後他就說了一個親身經歷。有一次在飛機上派毛毯後被一名泰國乘客投訴而被要求道歉。原因是經濟倉不夠毛毯派，所以基本上是每4位乘客一條毛毯，有人會拿到未用過的毛毯，也有人會拿到已經有人使用過的。他說：「我係冇理，因為我係拎住一疊，有我就派，我唔會揀。『哦，你係白色嘅，我揀個有膠袋嘅畀你，哦你係啡色，揀個冇膠袋嘅畀你。』I don't fxxking care，有我就派。」不過，最後收到沒有膠袋的泰國人就向倉務長投訴，指他歧視。