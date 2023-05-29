六月內地連環三齣消防劇　陳偉霆以一敵二惡戰楊洋黃景瑜

無綫劇集內容千篇一律，ViuTV藝人又乏善可陳，其實煲劇還有其他選擇，在6月份就先後有3套內地劇集登場，包括有陳偉霆的《照亮你》、楊洋的《我的人間煙火》及黃景瑜的《他從火光中走來》，三齣劇集不約而同以消防員為題材，在救火救災之外，亦加入偶像劇的戀愛元素，大家又有新劇可以欣賞。

《照亮你》由陳偉霆、章若楠主演，以消防員為題材。（微博圖片）

《照亮你》

陳偉霆擔正的新劇《照亮你》，飾演一名智勇雙全的消防員靳時川，在一次地震救援任務中救出女孩徐來(章若楠飾)，為安撫對方許下「十年之約」，想不到十年後徐來已變成新聞記者，劇中章若楠會主動出擊，向陳偉霆展開猛烈的追求攻勢，而陳偉霆為了演活消防員的角色，早已操肌練大隻，基本上是一齣以消防人員生活包裝的甜寵劇。

陳偉霆為該劇操到好大隻。（IG圖片）

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《我的人間煙火》

除了陳偉霆外，由楊洋擔正的《我的人間煙火》，也是以消防員為題材，講述楊洋飾演的宋焰，跟急症室醫生許沁，年青時代因家人反對而分開，十年後二人重逢，困擾他們多年的心結也漸漸被解開，兩人克服家庭阻力，最終重新走到一起。

，楊洋擔正的《我的人間煙火》。（微博圖片）

好有男人味。（微博圖片）

劇中還有王楚然。（微博圖片）

《他從火光中走來》

至於黃景瑜、張婧儀主演的《他從火光中走來》，講述消防隊長林陸驍，在上關於消防知識的科普節目期間，重遇多年前自己從火場中救下的舞蹈員南初，南初對林陸驍充滿好感，但林陸驍卻因深知自己職業的危險而不願靠近。劇中還有《機智女法醫》的男主角王子奇，他飾演由外國回流的消防員樓明冶，劇中有多位型男演出，劇迷絕對不能錯過。

黃景瑜、張婧儀主演的《他從火光中走來》。（微博圖片）

黃景瑜出場已俘虜不少女粉絲。（微博圖片）