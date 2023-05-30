億萬富豪為逆齡回春「三代換血」　皮膚狀態極佳效果震驚千萬網民

吸血鬼、長生不老、逆齡生長等題材都拍攝成不同電影做品，沒想過現實生活中竟然會發生。一名美國億萬富豪為了達到長生不老的目標，而年花200萬美元（約1500萬港元）與17歲兒子及70歲父親「三代換血」。

億萬富豪為逆齡回春「三代換血」。（IG/@bryanjohnson_）

45歲富豪Bryan Johnson年輕時白手興家，打拼多年才擁有億萬身家。由於一直面對極大壓力，Bryan換上抑鬱兼暴飲暴食，令自己意識到身體和健康才是本錢，故開始尋找逆齡方法。為了逆轉器官的老化跡象，Bryan先後聘請了多達30為醫生及專家，嘗試在年輕健壯的捐血者的血漿進行換血手術，每次手術費用高達5500美元（約4.3萬港元）。此外，他需要遵從嚴格飲食控制、運動及睡眠時間，希望身體能重返18歲的狀態。

Bryan先後聘請了多達30為醫生及專家，嘗試在年輕健壯的捐血者的血漿進行換血手術。（IG/@bryanjohnson_）

Bryan更找來17歲兒子及70歲父親進行「三代換血」。（IG/@bryanjohnson_）

為了達到成效，Bryan更找來17歲兒子及70歲父親進行「三代換血」。過程中，Bryan及兒子分別捐出1公升血液，再請專家用機器將血液分成紅血球、白血球、血漿及血小板。Bryan與父親分別注入了17歲兒子的年輕血液，希望能達到逆齡回春的功效，並將過程拍成片段上載到網絡，引起網民熱議。

（IG/@bryanjohnson_）

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根據測試數據，45歲的Bryan現時擁有37歲的心臟、18歲的肺活量及28歲的膚質。不過Bryan對於逆齡換血已經走火入魔，他每天都需要服用超過20粒藥丸，每月要做十多次健康檢查及進食相同食物，來確保自己的身體器官保持在水平之以上。

不過，根據美國專家指出，這個換血的逆齡揮春方法只曾於老鼠上有一定效用，在人類身體實行屬未知之數，若做法不當，可能會引發嚴重免疫問題，相當危險，讀者千萬不要亂試。