索爆台妹林莎拍新一季《自然系》預告浸溫泉　暉哥孖女神合作圓夢

向來致力為觀眾發掘各地潛力女神、不惜衝出香港的J2，今年年初推出的旅遊節目《自然系女子旅行》邀來三大台灣女神林襄、張雅涵和黃上晏坐鎮，贏盡眼球兼話題。有見及此，J2乘勝追擊，誠邀台灣女神林莎拍攝新一季《自然系女子日本旅行》，林莎將與節目主持林映暉（暉哥）衝出香港和台灣玩轉日本！

新一季《自然系女子日本旅行》，有台灣女神林莎擔任嘉賓。

樣靚兼身段姣好的林莎有「台版三上悠亞」稱號，憑着甜美臉蛋加上32D美好身段，成功俘虜一眾宅男，ig粉絲人數直迫100萬。近日有台灣網友在討論區以「台灣最頂的林莎」為題發文，引發網友熱烈討論，大讚林莎「可甜可艷」、「純天然」、「有臉蛋有身材」。

對於有份拍攝新一季《自然系》，林莎直呼非常期待：「因為平常工作很忙碌，能親近大自然的機會滿少的，我通常去日本也都是去都市，每次看到照片中的日本自然景觀，都很期待有一天可以親自前往！」林莎預告會在石川縣體驗浸溫泉：「我本身很喜歡泡溫泉，我對這次有溫泉的旅程充滿期待！」

網友讚林莎「可甜可艷」。

+ 1

至於冧莊做主持，暉哥直言很感恩：「好多謝團隊畀機會我，好感謝觀眾支持，希望之後可以再去其他國家，繼續帶大家去旅行！」講到與女神林莎合作，暉哥興奮表示：「我有Follow開林莎，第二季可以同我女神合作好開心，我期待咗超耐。希望之後如果再開新一季，可以再請多啲我嘅女神，畀我認真工作之餘，同時可以圓夢！」

昨晚（30日）林莎孖住暉哥在J2社交網直播宣傳拍攝中的《自然系》，身在日本北陸地區的兩人大讚當地風景優美，並透露吃了不少美食。冧粉絲有一手的林莎，連環大晒Cute爆廣東話：「我識聽唔識講啦」、「食飯喇」、「好好食」、「我好鍾意你」，並謂很喜歡香港：「去過香港十多次，我會自己無聊地坐飛機去香港吃東西，我很愛香港食物，好像燒臘和各種港式點心！」