韓國留學DayDay晴｜Candy越級坐過山車驚到飆眼水　Day爆喊勁自責

ViuTV全新旅遊節目《韓國留學DayDay晴》由5月15日起，逢星期一至星期五，晚上10時30分播映。韓國之旅即將來到尾聲，今晚（31/5）播出的一集，COLLAR成員Day（許軼）及Candy（王家晴）暫時放下學生身份，到釜山展開畢業旅行。兩位女生把握機會，去盡各個景點打卡吃美食，晚上更乘搭觀光船遊覽釜山夜景。



Candy對機動遊戲有童年陰影。（《韓國留學DayDay晴》截圖）

為緊貼韓國流行，兩位女生特意穿上校服到新開的主題樂園，大玩遊樂設施，實現Day想去玩機動遊戲的願望。而對機動遊戲十分抗拒的Candy，因只能挑戰「BB級」旋轉木馬、碰碰車、小童版過山車等設施，令喜歡刺激的Day不能理解。經過一輪游說後，Candy鼓氣勇氣踏出第一步，決定挑戰自己，陪Day越級挑戰360度過山車。

對機動遊戲十分抗拒的Candy，因只能挑戰「BB級」設施，令喜歡刺激的Day不能理解。（《韓國留學DayDay晴》截圖）

對機動遊戲十分抗拒的Candy，和喜歡刺激的Day，形成強烈對比。（《韓國留學DayDay晴》截圖）

事後，雖然Candy克服了對過山車的恐懼，但因為太過刺激反應有點呆滯，更默默流淚。見狀後Day不斷關心Candy的情況同時感到內疚，自責自己不應強迫對方，即場爆喊。Day的反應令Candy哭笑不得，更要反倒過來安慰Day，指自己已經成功克服童年陰影，為安撫隊友，Candy更承諾返到香港會再陪她玩機動遊戲。最後，二人互相擁抱安慰對方，埸面溫馨。

Day感到十分內疚，自責自己不應強迫對方，隨即更即場爆喊。（《韓國留學DayDay晴》截圖）

Day的反應令Candy哭笑不得，更要反倒過來安慰Day，指自己已經成功克服童年陰影。（《韓國留學DayDay晴》截圖）

為安撫Day，Candy更承諾返到香港會再陪她玩機動遊戲。最後，二人互相擁抱安慰對方，埸面溫馨。（《韓國留學DayDay晴》截圖）