有線停播｜李佳芯憶08年上北京：傻更更就跟咗佢哋上去環遊北京

有線電視6月1日熄燈，結束30年營業，正式成為歷史變為香港人的回憶。30年來有線培養出不少優質演藝人，例如李佳芯、譚凱琪、黃翠如、洪永城，其製作的節目如、《空間大改造系列》、《十二夜》、《40日峰狂嘆世界》、《活得很滋味》等都有不少人追看。



有線電視成為絕響。（網上圖片）

感激有線發掘

李佳芯（Ali）出席活動時接受《香港01》訪問，談起「舊東家」有線電視熄機，她也表達感謝之情。她說：「（有線）係大家接觸我嘅第一個平台，所以好感激。如果唔係有收費台，觀眾都唔會認識我。」

她坦言，初入行時自己對這一行十分陌生，更笑言：「（初初）我係一舊飯嚟，跟住去到對住鏡頭唔驚。嗰時做體育要做資料搜集，（除了主持）做埋資料搜集嘅角色真係學到好多嘢，所以係一個充滿回憶嘅地方。同埋我真係識到好多台前幕後嘅朋友，有啲而家移咗民，去咗第二個台，但係我哋都仲有聯絡，所以呢個都係一個好好嘅平台。」

李佳芯（Ali）出席活動時接受《香港01》訪問時感謝有線。（資料圖片）

第一年入行就跟體育台去北京

問起誰是那個獨居慧眼，帶李佳芯入行的人，她就回答那個人是「肥Sam」。她說：「龍華琛，係當時一個體育主持。因為08年北京奧運。係08呀，唉老啦。佢需要一個女主持，而我係嗰時入去嘅。我真係一個乜都唔識嘅人，傻更更就跟咗佢哋上去環遊北京，做咗一個旅遊主持。」當時李佳芯由模特兒轉型入電視台，第一個主持的節目就是體育台的《四小強繼續Look》，及後主持《十二夜》系列和《冰島·千年一嘆》後，又再主持《2010有線世界盃嘉年華》及《有線1台世界盃》。2012年就約滿離開有線轉投無綫電視，並由李嘉馨改名為李佳芯。

李佳芯在有線工作了4年。（網上圖片）

有線熄機：每一樣都有緣聚緣散嘅時間

最不捨的是什麼？她坦言，沒有什麼是捨不得的，她說：「每一樣都有緣聚緣散嘅時間，但係我見以前有同事退出咗，可能生咗小朋友，結婚，有啲亦發展得好好，我亦都過咗TVB，我感恩自己都過得好好。」會不會在6月1日重遊舊地打卡留念？她淡淡然地回答：「冇諗喎，到時先算啦，隨心，未有咁嘅計劃。」