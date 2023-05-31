玄彬、孫藝珍2600呎新婚大屋內部公開　浴室裝天窗瞓住睇靚景

韓國綜藝節目《Free Doctor》昨日（30日）一集公開了玄彬和孫藝珍的新婚大屋，雖然已非首次曝光，但網民依舊再次被其氣派的裝潢震撼到。目前二人居住位於九里市的Walkerhill Podo Ville約2,600呎，市價48億韓元（約3,400萬港元），是一層一戶的棟樓式Penthouse豪華公寓。



玄彬和孫藝珍目前住在九里市的Walkerhill Podo Ville。（tvN）

影片中首先公開了屋苑部分公眾地方，大堂簡潔得來不失高貴，一樓亦包括了讓住戶使用的休憩室。此外公寓亦有植種和室外BBQ的地方，住戶能進行各種活動，主持人也讚嘆設施充足，甚至不再需要額外到酒店或郊外度假。

屋苑設施一應俱全，住戶沒有額外到酒店或郊外度假的理由。（tvN）

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大廳放下L字形梳化後仍空間感十足。（tvN）

其後節目公開了玄彬和孫藝珍所住的頂層大宅，雖然並非二人大屋內部真正的裝潢，但單是示範單位已感受氣派非凡！單位被落地大玻璃窗包圍，客廳放下L字形梳化後仍空間感十足。除了主人房連衣帽間外，大宅共有三個客房，每間客房亦擁獨立洗手間。其中一個浴室更裝有天窗，可以邊洗澡邊欣賞夜空的星星。

主人房不算大，但後面連接一個大衣帽間。（tvN）

其中一個浴室更裝有天窗。（tvN）

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講到玄彬和孫藝珍新婚大屋最焦點的部分，必定是連接天台的橙色樓梯。（tvN）

當然少不了欣賞埋私人天台：

玄彬、孫藝珍婚後相當幸福。（網上圖片）

回顧一下玄彬、孫藝珍這場夢幻婚禮：