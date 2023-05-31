戀講嘢︱「溝女王」跟30女同事發生關係　女事主戀愛腦選擇包容

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，昨日（30/5）請來Bell分享與前度的故事，她表示前度非常喜歡炫耀溝女史，儘管女事主相當氣憤，但容忍對方長達兩年之久。

Bell分享與前度的故事（節目截圖）

現年25歲的Bell分享在讀書時期，因為做兼職在公司認識「溝女王」前度，由於Bell是新同事，因此獲得對方的關心及照顧，雖然他看起來溫柔體貼，不過就經常表達奇怪言論：「佢會透露自以前嘅溝女史，佢同我講好多女仔都鍾意佢，好容易上釣，佢會數住自己食咗幾多個處女。最癲嘅係，因為Part-time同事會share locker，同我共用locker嘅女同事佢都食過。」而對方之所以會這樣說，是想表示Bell的與眾不同並發展成為女友，令Bell百思不得其解，儘管如此，二人在相識不足一個月的情況下，仍然發展成為戀人關係。

主持人好奇Bell從事的行業（節目截圖）

Bell表示：「賣衫嘅、時裝」（節目截圖）

193直言：「我又要入職」（節目截圖）

此時193就好奇問到：「佢食咗幾多個女同事」，Bell表示：「二、三十個」，令主持人紛紛好奇Bell從事的行業，對方回答：「賣衫嘅、時裝（U記?）」Bell就沒有正面回應，只是以笑遮醜，令193直言：「原來U記咁樣㗎，我又要入職」。Bell入職一段時間後，身邊不少女同事都勸她要小心男朋友，直言對方並不是什麼好人，更講述自己曾被「溝女王」哄上家中發生關係。Bell得知後馬上追問男友，可惜對方表示：「佢哋只係妒忌你，佢想我哋分手，咁樣佢就有機可乘。」

「溝女王」前度食女無數（節目截圖）

「溝女王」前度不但公司女同事下手，就連Bell的大學同學都唔放過，因此除了Bell身邊的同事，就連她的大學同學都表示其男友非常有問題，更向Bell傳送對方的出軌證據，當中是他與其他女生的情慾對話截圖，不過「溝女王」否認自己出軌，說道：「我係睇下佢對我有冇意思。」明眼人一看就知道是藉口，不過Bell仍然沒有選擇分手。Bell更分享曾親眼見到男友在自己眼前與女同事調情：「嗰陣我哋一齊出去食飯，我見到佢哋隻腳係枱底下互撩，我睥住佢哋。咁女同事佢廁所時候，佢主動放低銀包畀我男朋友拎住（佢知道你係佢女朋友？）知道！」事後男友否應自己出軌，因此二人因為這件事而吵架。

Bell親眼見到男友在自己眼前與女同事調情（節目截圖）

有一次，Bell再次掌握對方的出軌證據，對方不斷為自己平反更把Bell趕出家門，幾日後「溝女王」主動求和，許下不少承諾，會24小時公開自己的定位，更表示：「如果你唔信我就錄音啦，如果做唔到就死全家，生Cancer！」由於Bell非常愛對方，因此回心轉意。不過一個人的本性豈會容易改變，時隔幾星期Bell會發現「溝女王」會取消公開自己的定位，而且還失去聯絡，打不通電話。最後她才慢慢醒覺要分手。

Bell容忍對方長達兩年之久，最後她才慢慢醒覺要分手。（節目截圖）

現時Bell與「溝女王」前度分手已經有三年之久，但是仍然未能放低對方，她表示對方已經有女朋友但不時會聯絡自己，更向Bell講一些背叛現任女友的說話：「佢唔會明白我調皮嘅諗法，得你會同我同步」，更主動約Bell食飯，不過都遭到拒絕。