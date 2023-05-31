三級片女星陳綺明神驚喜現身　當年白色泳衣走位震撼娛樂圈

雖然亞洲電視在2016年已經熄機，一班前藝人組成的「A記同學會」定時都會聚在一起，日前（26日）他們於尖沙咀一酒樓內舉行大型聚會，逾200人出席活動慶祝。前亞視藝人鮑起靜、陳煒、袁文傑、姜皓文、羅霖、蔡國威、陳靖允、陳啟泰、胡渭康等人都有到場，除了一班熟悉的台前幕後外，連神隱多年的藝人亦有現身，包括有「亞視李嘉欣」蔡曉儀及「1992年落選亞姐」陳綺明等人。

一班前藝人組成的「A記同學會」定時都會聚在一起。(ig圖片)

「A記同學會」200人一同慶祝。(ig圖片)

陳綺明（Betty）1992年亞洲小姐出身，當年的她是大熱門，獲得最上鏡小姐及最完美體態獎，可惜最後未能奪得3甲。落選後陳綺明加入亞視拍劇及拍電影，直至1999年便淡出娛樂圈，轉行打理活髮生意。雖然她淡出娛樂圈多年，但仍然對拍戲及劇充滿熱誠，早年她接受訪問時亦有透露不介意復出，今次更激罕出現飯聚，而她凍齡的外貌亦立即成為焦點。陳綺明雖然年紀已經半百，但仍然保持得十分好。

陳綺明激罕出現飯聚，凍齡的外貌亦立即成為焦點。(ig圖片)

陳綺明1995年離開亞視轉投電影圈，亦曾向媒體稱不介意性感演出，翌年，她便接拍了一套三級片《癲馬女郎之一夜情》，電影上映後票房慘淡，最後僅收得港幣68萬票房。而她之前接受訪問時亦不介意舊事被重提，因為當時與現在的尺度差很遠，現在的新一代更大膽及性感。

魏秋樺回憶當年加入亞視時上下一心，士氣極佳。

陳綺明除了成為三級片女星外，於1996年出席電台水活動時走光亦令人留下深刻印象。當日陳綺明參加了女子自由式50米，她完成比賽上水時，未有留意到泳衣移位，令她左邊胸「走光」，讓在場傳媒拍個夠。之後助手才發現她走光，立即上前提醒，陳綺明才醒覺剛才被指了很多張照片，她哭著說大家不告訴她走光，又苦苦哀求大家不要登她的走光照。