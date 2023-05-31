全民造星5｜唔想因MC而獲得掌聲　 子博為自己爭取一燈等復活

《全民造星5》今晚（31 ）又再出現MC「蹤影」，其中一位係面試時，被寶姐以「唱歌有MC影子」而成功入圍嘅91號Hector，可惜呢位參賽者只係有MC影子，最後只能出局。



子博幫過MC、林家謙等人彈結他，但他希望自己可以企中間位。

而另一位同MC有關嘅係72號子博，呢位囝囝面試時成功以音樂令韋羅莎眼濕濕，問到點解要《造星》時，子博就話一直都係幫人彈結他，位置永遠都只有側邊。「但我想企中間。」子博表示有次喺尖沙咀幫MC彈完歌之後，獲觀眾熱烈掌聲。「 覺得好美好，但好虛無，因為唔無屬於我，而係屬於MC，只不過我身在其中。」子博希望有朝一日可以得到「專屬掌聲」。子博以自彈自唱作表演項目，可惜未獲一燈，幸好佢自己要求齋彈一次，最後以一燈入復活區。

MC與唔少《造星》囝囝認識，當中包括子博。（IG圖片）

事實上，MC喺busking 時期已經同子博孖住上，而子博報名《造星5》後 ，MC亦有將自己嘅經驗同佢分享，早前出席活動時，更開到聲希望好兄弟可以有好成績。

有MC影子嘅Hector ，一燈都冇直接出局。

22歲的參賽者Jake Wong在初選面試時，被花姐問「現在有拍拖嗎」、「最多一腳搭幾多船？」花姐之後又問：「現在那個拍交往了多久」，Jake Wong答五個多月；接著花姐竟當眾問：「識咗幾耐就上床？」，語出驚人的問題頓令Jake Wong一臉愕然，反問了一句「這個問題...可以回答嗎？」Jake Wong雖然有回答，但播出街時已作靜音處理。