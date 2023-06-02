伍樂怡突然宣布退出幕前　瓣數多多專注打理自家品牌望進軍內地

現年30歲的伍樂怡（Kelly）在2017年參選港姐時因外形出眾，被視為大熱門之一，可惜最後大熱倒灶三甲不入，但因深受觀眾嘉愛而被封為「民選港姐」。Kelly之後簽約TVB成為旗下藝人，近年更備受力捧，不過日前Kelly就突然在社交平台發文透露自己已不再從事幕前工作，未來將擺更多時間在自家生意上：「今天我要悄悄地跟大家說，大家以後在電視會不怎樣見到我了，我現在已經不在做幕前的工作了。但還是很感謝一直喜歡我的你們，以後會多多的看到我在這裏分享更多自己的生活和文字。」



伍樂怡（Kelly）樣貌甜美。（IG@ngkelly_）

在2017年參選港姐後入行。（視覺中國）

Kelly感謝大家仍記得她所演過的角色，同時她亦表示很享受現時的生活：「沒在做幕前的我比較隨心所欲，自由的做我想做的事，包括自己的生意，上班工作，旅行，更多時間和機會跟朋友聚在一起等等。總括來說就是更自由自在可以控制自己的時間，也許這是我比較嚮往的生活罷了。現在很享受著每天的忙碌，開心地努力拼搏的想方法做好我的生意，也希望將來有一天能把我的品牌也帶到內地與你們分享。」

Kelly與鄺潔楹及魏韵芝一起拍攝旅遊節目《3日2夜》，大騷好身材，更被網民捧為「仙氣女神」。（IG@ngkelly_）

在加拿大出世長大的Kelly，在2016年才回流香港，翌年參選港姐後入行，加入TVB後機會多多，當中她與鄺潔楹及魏韵芝一起拍攝旅遊節目《3日2夜》，大騷好身材，更被網民捧為「仙氣女神」。除了綜藝節目之外，Kelly亦曾參演不少劇集，包括《星空下的仁醫》中的護士Bobo、《青春不要臉》中的姜之妍、《金宵大廈2》中的Suki、《超能使者》中的阿七等，當中她在《青春不要臉》中「神還原」小龍女李若彤，令她成功入屋，而她在《超能使者》飾演的「阿七」雖然經常撞板，但仍憑Fit爆身材及出眾氣質深受網民追捧！

重溫過往演出：

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據知Kelly家境富裕，爸爸從事女性內衣生意，哥哥負責營銷部分，生意主攻內地市場。而Kelly亦甚有生意頭腦，2019年投資逾10萬創立自家滑水衣品牌IBRIO，親身上陣做Model宣傳；2021年她又與哥哥合資開設健康Bagel網店，由食譜研發、包裝設計、營銷及送貨等都親力親為，生意搞得有聲有色，相當叻女。其實Kelly去年接受傳媒訪問時曾透露因要幫手打理家族生意，未必可以兼顧演藝工作，想不到最後她決定放棄幕前工作，不少網民都感嘆好可惜。

Kelly與哥哥合資開設健康Bagel網店。（IG@ngkelly_）