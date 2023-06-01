賴弘國罕曬老婆扮學生妹靚相放閃　甜美靚樣Fit爆身材不輸阿嬌

鍾欣潼前夫，在台灣有「醫界王陽明」之稱的賴弘國於2022年農曆年初三（2月3日）被爆出已有新戀情，兼且更於大年初一求婚成功。賴弘國其後在出席自家醫美診所的春茗時，大方承認未婚妻Alice已陀有虎B，即將雙喜臨門，並透露自己8月便會當上爸爸。

而Alice月前接受台灣媒體訪問時，表示她與賴弘國其實已經登記註冊結婚了，她是名正言順的賴太。賴弘國於去年6月首次公開第三任老婆Alice正面相，並於8月12日宣布仔仔順利出世，組成了三口之家。

賴弘國激罕公開第三任老婆正面相。(IG圖片)

賴弘國於今年4月曬出他與老婆Alice的甜蜜合照，乘機宣傳自己的醫美診所。昨日他再度post出二人到日本旅行的合照公開放閃曬恩愛。他寫道：「謝謝學妹陪我來看海 」相中Alice穿日本女高中生的上水手裝校服，少女感滿溢，又靚又清純，笑容相當甜美，身材更是Fit得完全看不出剛生了寶寶未夠一年。網民紛紛留言大讚Alice：「老婆真美」、「老婆好漂亮」、「仙女下凡」、「老婆很有氣質耶」、「老婆也太正」、「樣貌氣質一點不輸阿嬌」。

賴弘國第三任老婆Alice身材超好。(賴弘國IG)

Alice是前阿聯酋航空的空姐，辭職後轉行電子科技業。Alice曾在訪問中表示當初與賴弘國交往時並不知道他是誰，又激讚老公很誠懇、很善良，個性好好，就連吵架也根本吵不起來，有時候欺負他，他也不會反擊，故不明白為何很多報導要抹黑他。

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