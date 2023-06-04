圈中七位「大王級別」有米外父　底褲大王物流大王一個比一個富貴

前日（1/6）袁偉豪和張寶兒（Bowie）宣布榮升準父母的重大消息，不少圈中好友紛紛送上祝福，當中不少網民指出他們的子女是人生勝利組，皆因Bowie的父親為「底褲大王」經營內衣生意，有傳於禮頓山擁有三個物業和四個傲瀧豪宅，估值三億。而夫妻二人更在結婚前聯名購入清水灣傲瀧價值七千萬的單位，相信二人的子女出生後，不但不愁衣食，更會獲得優質的生活水平。不過袁偉豪亦因此被網民戲稱位「千億駙馬」，不過除了袁偉豪，圈中不少男明星都擁有位身家千萬的外父，以下細數七位「大王級別」的富貴外父，除了袁偉豪還有哪幾位呢？

袁偉豪和張寶兒（Bowie）宣布榮升準父母的重大消息（IG/@benontheroad）

恭喜恭喜！（IG/@benontheroad）

袁偉豪

一向家底豐厚的Bowie，其父親張煌煌靠經營內衣生意發迹，於內地建立了龐大的生意王國，每年銷售數億元計的內衣褲，身家「億億聲」，更被冠以「底褲大王」的稱號。據知，他為愛女Bowie豪擲四千萬首期，為二人以聯名形式，以6,568萬元買入清水灣傲瀧一個花園複式單位，實用面積2,205平方呎，連568平方呎私人花園，呎價近三萬。二人再擲多四百萬買入兩個車位，連樓價合共約7000萬。有指張煌煌在該屋苑共有四個物業，有計劃送多個單位給Bowie作結婚禮物。而張煌煌單單在香港已手持七個豪宅，包括三個跑馬地禮頓山單位及四個傲瀧豪宅，總市值合共約三億元。

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余文樂

余文樂與王棠云（Sarah）於2017年結婚，二人先後育有一子一女。Sarah是台灣最大皮件公司亞美集團總裁王東生的千金，其父親王東生就是第一批赴內地投資的台商，在內地擁有不少工廠，而且屬全球最大的皮帶企業，資產估計達上億，因此被冠以「皮帶大王」的稱號。王棠云從小就受到父親寵愛，出入都擁有名車接送，連她自己都曾表示過以前的生活，就是活生生的真人版公主生活，每天無憂無慮不愁吃穿，只打扮好漂漂亮亮就好。

余文樂近年在台灣定居，與王棠云及一對子女有更多相處時間。（IG：@LOK666）

2017年，余文樂與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚生子。（IG圖片）

吳家樂

吳家樂在2006年與其士集團太子女周蕙蕙結婚，育有一女兩子，一家五口非常幸福。吳家樂外父周亦卿是其士國際創辦人，有「升降機大王」之稱，他與妻子宮川美智子共持有其士國際62.76%股份，巿值約21億元，在周亦卿前年逝世後，幾位繼承人正為家產打官司。所以吳家樂與出身豪門的太太由拍拖到結婚都備受關注，還惹來不少閒言閒語，外界更稱他為「50億駙馬爺」，他更被「食軟飯」這個詞語困擾了16年！

吳家樂在2006年與其士集團太子女周蕙蕙結婚。(吳家樂ig)

吳家樂外父周亦卿是其士國際創辦人，有「升降機大王」之稱（VCG）

歐陽震華

歐陽震華於1996年與傅潔嫻結婚，女方是澳門賭王傅老榕的孫女，結婚後4年後才公開婚事，因為傅潔嫻是豪門後人，要低調。而傅老榕家族為香港富麗華酒店創辦人，酒店於1973年落成啟用，並於1985年上市，家族持有資產估計約80億港元。

歐陽震華於1996年與傅潔嫻結婚（微博@RosannaFu）

傅潔嫻是澳門賭王傅老榕的孫女（歐陽震華微博圖片）

甄子丹

甄子丹2003年與多倫多三料華埠小姐冠軍汪詩詩僅相戀十天便閃婚，兩人育有一子一女。汪詩詩父母是珠寶商，行內享有盛名，有加拿大「鑽石之王」之稱，身家相當豐厚。

甄子丹同汪詩詩的舊照。（IG@sweetcil）

汪詩詩出身富貴。

林文龍

林文龍與郭可盈於2004年3月10日結為夫妻，2010年1月14日，郭可盈已於一間醫院順利誕下女兒林天若，母女平安。女兒乳名津津。郭可盈父親郭達昌做塑膠廠起家，因此是「香港塑膠廠大王」，他與妻共擁有五間公司，2011年病逝後將逾億資產和億萬塑膠生意給四名子女。

林文龍郭可盈一家三口合照（IG：@tanialam_ty）

郭可盈父親郭達昌做塑膠廠起家。（IG@lammanlung）

鄭俊弘‎

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘（Fred）於2020年拉埋天窗，去年6月迎來兒子鄭讚廷（Asher），而Stephanie有個被稱為「物流大王」的有米老竇，不但在內地有多間分公司，在港亦有三個約值逾6,000萬的物業，身家估計至少6億元，故鄭俊弘被冠以「6億駙馬」之稱。當時Stephanie接受傳媒訪問時坦言不知道老竇身家有幾多，但承認老竇有份幫手出資搞婚禮。其後她強調，雖然疫情下收入好低，但大部分的婚禮支出都是自資。至於問被封為「6億駙馬」的Fred有否不開心，Stephanie表示：「我哋都睇得好化。」

鄭俊弘(Fred) 與何雁詩 (Stephanie) 婚禮貴氣十足。

何雁詩與鄭俊弘一家三口。（Instagram/@honganc）