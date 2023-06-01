新聞部一姐麥詩敏效力無綫8年終離巢：新聞報道完啦，再會

無綫新聞台首席主播麥詩敏有「新聞女神」、「無綫新聞部一姐」等稱號，效力無綫8年的她，日前剛宣布封盤成為人妻，而今日原來是她在新聞部的Last day，她撰文親證離巢，回憶8年主播生涯，並為主播被指是花瓶而平反。眾人都關心她之後的去向，而髮型師就爆料指她將享福做少奶奶！



新聞女神麥詩敏15年加入無綫新聞部，去年擢升為無綫新聞台首席主播，日前剛宣布在英國接受男友求婚，即將做人妻！正當大家以為她只是放假，但麥詩敏原來已決定離巢，下午時從髮型師貼的合照而露出端倪，指她將專心享褔做少奶奶！今日不少新聞部幕前及幕後人員貼出與她的合照，周可茵與她都手執疑似散水禮物，寫住「Morning Partner」及「Bye Bye」的貼圖；而徐俊逸亦都貼合照，並寫上「All the best」。

麥詩敏日前剛在英國接受男友求婚。（IG@glorrrrr）

髮型師用上《Spy Family》濾鏡，更說麥詩敏專心做少奶奶。（IG@glorrrrr）

而麥詩敏於晚間亦親證離巢，貼相說：「Goodbye, TVB!」她撰長文回顧在無綫8年的生涯，寫下：「從初時戰戰兢兢走入錄影廠，超緊張瘋狂食螺絲，到後來輕輕鬆鬆駕馭每個cast，自信滿滿的報新聞，這八年，不容易。離開工作八年的崗位，更不容易。」她不值主播被當成花瓶，平反說：「好多人認為主播是花瓶，但背後每一次的練習、做功課，應對即時突發情況前的準備，是你們看不到的。台上1分鐘，台下的確10年功，花瓶裝滿的 應該說是汗水？」

麥詩敏貼上在無綫新聞部最後的留影。（IG@glorrrrr）

麥詩敏感謝每次參與節目拍攝的機會，提到《探古尋源》、《睇新聞講英文》、《行行有好景》及樓市節目等，由諗題目、約訪問及寫稿諗台詞，由零開始親手寫完一隻故仔，帶來無比滿足感，亦是努力工作的見證。

她感謝前輩和同事的教導，以及睇新聞時會留意她的大家，說希望將來還有機會在其他平台同大家見面♥️ 麥詩敏不忘叫大家Follow她的faccebook專頁，最後以一句：「新聞報導完啦，再會。👋🏻」

麥詩敏的臨別感言。（IG@glorrrrr）

麥詩敏是《警訊》經典主持麥振江的女兒，麥振江是第3期無綫藝員訓練班畢業生，曾與七位警隊「一哥」交手，除了曾引薦愛女客串《警訊》，又鼓勵她於15年加入無綫新聞部。

麥詩敏曾客串《警訊》。（電視截圖）

麥詩敏曾因口誤把「中東呼吸綜合症」讀成「中東呼吸中級綜合 呼吸中東 呼 中級呼吸 中東呼吸綜合症」而一舉成名惹來網民關注，其後憑住亮麗形象及專業表現，幾年間火速上位，去年更榮升無綫新聞台首席主播！本年2月27日是她31歲生日，但她仍敬業返工，報道「蔡天鳳碎屍案」時疑因案情太殘忍而一度眼濕濕，讓網民我見猶憐。

本年初麥詩敏報道「蔡天鳳碎屍案」時，疑因案情太殘忍而眼濕濕。

麥詩敏稍後的路向引起觀眾好奇，到底她會轉公司、轉行還是全職做少奶？相信要留待她稍後公布。

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