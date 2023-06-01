全民造星5｜悽慘背景比才藝更重要？新監製打造全民賣慘網民唔受

《全民造星5》播出快兩星期，60強亦即將誕生。今屆參賽者中不乏實力之人，但亦有網民留意到不少參賽者背景坎坷，並指「睇足五季好似今季特別多...唔多唔少都幾厭倦...」並笑指根本就是「全民賣慘」。有網民分析指係因為今季換咗監製許敬麟，他不時會叫導師留意參賽者背景，而唔似得花姐（黃慧君）一針見血評語。

Tiger Foo

首集出場嘅13號符紀男（Tiger Foo）話媽媽喺佢10歲時離開，但成長過程中好多嘢都仲係受對方影響「大個咗之後，有時每行一步路，都會諗佢究竟點諗，佢會點諗我呢，如果佢喺度而我咁做，會點樣呢？有時候有啲位係會feel到佢唔喜歡，嘗試自己調整。」

2號Nathan

2號魏念恩（Nathan）透露自己在單親家庭長大，又試過住寄養家庭。「我哋關係好緊密，同佢其實係好愛對方，但因為時間、地點、事情影響，我哋無法好好表達更好。」Nathan亦有透露媽媽患癌，自己未盡做仔嘅責任，言語間充滿無限嘅遺憾。

MK（簡可圖）

56號MK(簡可圖）火喺中三時突然發現自己有哮喘，他表示因為由細到大都係住工廈同劏房，吸入好多渾濁嘅空氣。「一次過連續跳20分鐘，再去吸哮喘藥。」MK又因為家窮，所以要打好多份工，而佢仲話為咗今次比賽而犧牲咗唔少嘢，絕對係無退路。

68號石仔

北美參賽者、68號石進暉（石仔），面試時唱《青春快門》，他表示近年開始想花更多時間與家人相處。「因為我哥哥前兩年走咗，他係因為窒息而死，我懶床，到我發現時佢已經死咗，對住冰冷嘅屍體，係咁叫都冇。」聽完石仔嘅一番說話，連AK都喊埋一份。

52號Ash，從小被爸爸安排參加唔同嘅音樂班，爸爸去年患癌，佢希望自己喺《造星》有好成績，令對方值得驕傲。

14號阿霆透露屋企人去年比較多病痛、爸爸過身，為咗放下一啲嘢，所以改名。「我16歲時，佢變成植物人，當時我不停做運動，打跆拳不停麻醉自己，當時開始busking識咗一班朋友，幫我過咗呢個難關。」阿霆仲話學識喺差嘅環境之中，用美好角度去睇事情。