東張西望｜上水「怪獸倉」藏大量重傷病狗　倉主疑為風水禁人救狗

今日的《東張西望》，揭發上水一個又名「怪獸倉」的貨倉有大量傷狗、病狗，部分狗狗傷勢極為惡劣，血肉模糊、滿面爛肉及布滿烏蠅蟲，倉主疑似殘酷對待動物，鄰近工作的人多次想救狗都不果，報警處理更反被倉主惡人先告狀。



今日《東張西望》指，上水粉錦公路蓮塘尾一個貨倉疑似有人虐待動物，滿倉都是傷狗和病狗，更不時有狗因失救死去。於附近貨倉工作的豪哥憐憫動物，嘗試找動物組織毛守協助，負責人Kent指這一帶很多動物流連，他以為是流浪狗，後來才發現有人養。Kent說：「兩年前有十幾隻，依家得返8隻，我哋救過幾隻，但係死咗好多隻，有啲車死、有啲病死，有啲爛身爛勢病死。」

Kent嘗試救這隻倉狗，但遭倉主拒絕，只能眼白白看牠死去。（電視截圖）

這個「怪獸倉」有很多唐狗，相信倉主養唐狗作為「倉狗」幫手睇倉，但疏於照顧，亦不容許人幫手照顧。Kent指4月收到人求助，見到附近有兩隻唐狗，其中一隻已沒了半張臉，眼睛都掉落，頭部潰爛及凹陷，他一看已知是怪獸倉的狗，Kent嘗試救狗卻遭倉主拒絕。附近倉庫的人懷疑倉主養大量黑狗擋煞，黑狗有事，代表幫人擋了劫；若黑狗獲救，則沒有應劫。

Kent是動物組織「毛守」負責人，他多次收到求助，基本上一見到附近有傷狗，都知道是來自怪獸倉。（電視截圖）

Kent多次要求倉主讓他帶狗睇醫生都不果，有晚豪哥見到一堆狗躺在倉門，冇頭狗奄奄一息，但倉主只罵他們：「你哋做咩捉佢？你捉佢去邊？」即使豪哥表明想帶狗去醫生，說狗狗滿頭是蟲，隨時會死，倉主都不理會，最終狗狗亦真的因傷口嚴重潰爛離世，遭烏蠅蟲侵蝕至有如一團腐肉，並傳出惡臭。Kent決定報警，但倉主反向警方指Kent整死狗，而《東張》向警方查詢，警方回覆指有63歲男子因涉嫌不恰當對待動物被捕，保釋候查，而案件列作「殘酷對待動物」。

倉主竟惡人先告狀，反指救狗的人整死狗。（電視截圖）

倉主因涉嫌「殘酷對待動物」被捕，現獲准保釋候查。（電視截圖）

《東張》試圖等倉主現身，但等候一整天都不見人，豪哥指倉主一星期約回來3、4晚，鄰近工作的人都睇唔過眼，不過即使送藥去倉、又表明可以帶狗送醫等，都遭到倉主拒絕，暫時仍冇辦法解決，只能眼睜睜看見有更多小生命受害。