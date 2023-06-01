全民造星5｜天宇不忿被Edward Chan 滅燈　自誇實力比 60強選手勁

《全民造星5》今晚（1日）播出一集，Edward Chan再次出手「滅燈」！之不過今次呢位囝囝對於著名監製嘅舉動十分不滿，更直指「我實力係唔會差過某啲喺60強嘅選手！」



38號天宇本身係busker，IG有過萬Followers。面試時，仲話預咗苛刻，又話希望有機會令自己進步。

本身有唱開Busking嘅天宇，面試時因為IG有過萬followers而引起花姐嘅興趣。順利入圍嘅佢，排舞先係遲到繼而no show，解釋係因為唔舒服，被工作人員問到「有人見到你busking」時，天宇就話:「早上未起身，夜晚先出去。我唔係busking ，我係唱一兩首歌。」 去到綵排時，明知只有一分半鐘時間，但呢位囝囝因為覺得唔夠爆發力，於是自行加時，即時焫著幾位幕復功臣，叫提議佢自己book場唱。

本身有兩燈，但Edward Chan 嘅要求佢清唱，想聽下佢有咬字。

表演自彈自唱獲兩盞嘅天宇，被Edward Chan要唱清唱主歌部分，可惜嘅係仍未能達標，而Edward Chan亦都好細心咁解釋:「你唔肯開口唱歌, 你本身聲底有特質,如果可以好好發係會好好聽。」天宇事後進行單獨採訪時，對於被滅燈深深不忿，仲多次強調自己咬字冇問題：「 我已經接照仍要求改變唱腔，佢照熄我燈，我無話可說，我好嬲。我唔覺我咬字係有問題，因為普通話、國語係我母語。」

勁不滿Edward Chan 。

我講普通話一定多過佢講白話。唔係以一個咬字唔清楚輕易將一個人丟入復活區，而且我認為我自問，我實力係唔會差過某啲係60強嘅選手。」呢位囝囝，有嘅係霸氣，不過節目出街後，唔少網民去到佢IG留言：「 喜你成為5季全民造星入面TOP 3史上最乞人憎嘅參賽者。」、「影衰晒busker，態度好有問題。」

其實，早在94強名單曝光後，有網民於討論區發文，指控王天宇曾公開爆粗辱罵他人，甚至威脅要打人，更附上片段，片中標記於2021年7月拍下，見身穿藍色日本餐廳工作服、疑似王天宇嘅男子於旺角豉油街，不斷爆粗挑釁黑衣街頭表演者。