好睡好起｜林超英堅持38度不開冷氣　熱到攝影機死機﹗

由無綫新聞及資訊部製作、黃淑明監製、方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，逢周四及周五晚十點半翡翠台播映。昨晚（1/6）播出的第三集主題是午睡，三名主持替校方「巡查」同學是否入睡，方東昇問：「邊位小朋友瞓著請舉手」，竟然有位小男孩舉手，面對黃曉瑩追問為何睡着也能舉手，小男孩說：「因為聽到你講嘢。」曉瑩再追問他是否爛瞓豬，小男孩出其不意打噴嚏，後來舉手直認「爛瞓豬」，可愛及誠實程度爆燈。面對「睡態百出」的小朋友，校長笑言難分真與假：「我走近哄他睡以為他睡了，當我緩緩起來，他會偷看你是否離開，簡直係視帝視后。」

好搞笑！

可愛的「舉手誠實小男孩」

科學理論VS科學怪人

今晚（2/6）播出一集，主題為「睡眠狂熱」，探討溫度如何影響睡眠質素，採訪隊登門造訪有「科學怪人」之稱的天文台前台長林超英，了解「無冷氣之家」如何運作。超英曾揚言「用十年時間證明，不開冷氣不會死」，「開冷氣是心中有鬼」，受訪當日室外超過38度，他堅持不開冷氣，更大拋金句自勉「熱，但唔辛苦！」超英又帶攝製隊直入睡房，逐一介紹「降溫法寶」，之後更即場示範高溫入睡。

林超英說到做到，不愧為環保鬥士。

拍攝當日室外氣溫超過38度

拍攝當日室外氣溫超過38度，方東昇熱到成個背濕晒。

雖然受訪期間衣衫盡濕，超英仍神態自若、活潑風趣，拿着「溫度槍」左嘟右嘟搞氣氛，又大力鼓吹「小林退熱法」，方東昇笑言「你是環保鬥士，我們頂多是一粒環保豆豉」。方東昇團隊蒐集了歐美科學家的看法，與超英埋身理性討論睡眠溫度議題。

林超英傳授「小林退熱法」

樂觀活潑的林超英，一嚟就拎住支「溫度槍」左嘟右嘟。

仲有熱到燒壞攝影機嘅情況出現，認真誇張。