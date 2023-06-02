馮允謙黃淑蔓拍廣告狂食雪糕　Jay Fung慶幸演唱會已過可以放肆

日前馮允謙（Jay）和黃淑蔓（Feanna）參與拍攝雪糕品牌宣傳短片，一向合作無間的兩位同門歌手對於是次的拍攝同樣感到興奮。短片故事講述 Jay在機場初遇Feanna，在美術館內重遇卻因意外而被分開，最後在派對上再度相遇的故事，對於是次的短片概念，同為創作人的Jay極為欣賞：「短片以狂想曲的風格詮釋，獨特的拍攝手法有趣之餘更令觀眾留下深刻印象，加上全片沒有一句台詞，令我這個演戲初哥能避過背台詞的考驗，不然拍攝可能不會如此順利完成。」Feanna立即鬼馬地表示：「其實我不介意拍攝時間更長，這代表我們能夠吃更多的雪糕！但老實說今次拍攝能夠大飽口福，更令我一試愛上！我亦非常期待在活動當天與粉絲們一同品嚐這個系列的雪糕，更希望當天能趁機嘗試今日未有機會品嚐到的同口味特飲和蛋糕！」貪吃的模樣惹得Jay不禁取笑Feanna接拍短片和出席活動的主要目的其實是為了吃雪糕。

Jay取笑Feanna接拍短片和出席活動的主要目的其實是為了吃雪糕。

拍攝當日Feanna享用了一天雪糕放題，吃了十杯雪糕，貨真價實的吃貨，而Jay亦不遑多讓：「其實我亦是一個甜品控，而馬卡龍和雪糕剛好亦是最愛的甜品之一，收到邀請後，我即時的反應是慶幸演唱會已過，能夠放肆品嚐這個系列！雖然一直開Feanna的玩笑，其實我也吃了很多！」另外，Jay首次擔任導師的選秀節目近日熱播，他可愛真誠的個性在節目中表露無遺，但他透露從海選開始已感壓力。被問到有何減壓良方，他道：「我一有壓力，就會吃甜食，所以在拍攝期間都有偷吃雪糕，因為同時都要為演唱會作準備，偷吃完又做雙倍的運動，然後又偷吃，又再做運動，無限輪迴。」他都有鼓勵學員尋找減壓方法，吃雪糕都是一個不錯的選擇！