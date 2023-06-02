MC Jin歐陽靖無Crew遭排擠？　與瘦子E.SO合作《祖先》high翻全場

MC Jin歐陽靖自2017年參加真人騷《中國有嘻哈》後逐漸打開內地市場，並為多個選秀節目擔任Rap導師。2021年通過《披荊斬棘的哥哥》收獲大量人氣，最近再度加盟《中國說唱巔峰對決2023》，因而掀起熱話。



MC Jin相隔6年再度回到該節目。（微博@歐陽靖MCJin）

今次節目邀請的都是一班成熟的Rapper以及圈內OG（元老），除了MC Jin之外，還有台灣Rap團體「頑童MJ116」，包括瘦子E.SO、小春Kenzy以及大淵MUTA。在節目的1V1對決中，MC Jin以包含三文兩語的《過山車》挑戰後輩艾福傑尼的《My Car Goes》，可惜最終惜敗，雖然現場參與投票的專業「哈評人」認為前者的風格守舊過時，後者則新鮮感十足，但不少網友表示對MC Jin的《過山車》更加記憶深刻，因此頗具爭議。

MC Jin的風格比較傳統。（視頻截圖）

由於MC Jin落敗進入淘汰待定，所以需要勝者「聯盟發起人」打救。到MC Jin面臨被選擇時，他說：「今天，我很想很想贏，雖然這裡我年紀最大，然後普通話也是最差，但是我是一個MC，所以我一點都不害怕。希望你給我一個機會，加入你的crew（團隊），我答應你我會全力以赴。還有的，如果我被淘汰，我媽媽會哭。」令人意外的是，在倒數5秒之後，沒有任何一位聯盟發起人選擇MC Jin，因此遺憾淘汰，所有人都大感震驚。事後，每位聯盟發起人在訪問時都表示，自己心中仍有想救的人，且以為一定會有人「救」MC Jin，所以沒有站起來。

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對此，不少網友都痛斥節目組賽制，並指所有Rapper拉幫結派，為MC Jin抱不平：「賽制太垃圾了，選的是關係好的，並不是實力強的」、「只能說人情說唱，靖哥你太認真了，他們沒一個人能贏你」、「你改名叫圈子人脈說唱得了」等，但也有網友認為MC Jin中文Rap確實不太好：「歐陽靖的歌根本不適合參加這節目啊。不是英文就是英文加幾句粵語」、「中文聽起來有點尬」、「都在說歐陽靖很強，目前為止他參加節目唱的歌沒有一首是大家耳熟能詳的」等。

不過，最後瘦子E.SO將MC Jin救回，在最新一集的2V2中，兩人以一首《祖先》high爆全場，令全場驚歎，並順利晉級。

2002年，MC Jin在美國黑人娛樂電視台(Black Entertainment Television)每個星期五播出的音樂節目《106 & Park》中，擊敗了連續六星期冠軍Hassan，之後連續7個星期獲得「Freestyle Friday」環節的冠軍，登上該節目的名人榜，亦為他的履歷添上濃墨重彩的一筆。雖然之後推出的音樂反響平平，但MC Jin從未放棄Rap事業，於2004年推出首張專輯《The Rest Is History》，並登上Billboard 「200大專輯排行榜」（Billboard Top 200 Albums Chart）第54位，成為第一位登上該美國唱片排行榜的亞裔美國人，亦是首位在美國音樂電視頻道（MTV）的「Fight Klub Battle」環節中出場的華人Rapper。近年在內地參加說唱節目，頻頻被詬病中文Rap太差，與他的英文Rap簡直天壤地別，不過MC Jin一直努力學中文，並堅持在節目中以普通話展現歌曲，因此也頗受網友歡迎。