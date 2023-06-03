荷里活廣場兇案｜林作遭網民群起保監會投訴　道歉大會籲不服來辯

昨日 (2/6) 鑽石山荷里活廣場發生駭人聽聞的斬人兇案，兩名女子慘遭一名男人用魚生刀狂斬，終告不治。兩名女死者分別是26歲和22歲，她們與39歲的男疑兇並不認識，兇徙行兇手法極度殘忍，刀刀攞命，畫面令人震驚。市民都為死者深表難過，同時亦痛斥疑兇恐怖冷血。

鑽石山荷里活廣場發生兇案。`（網上影片截圖）

正當全城都為事件感到悲痛，有「抽水王」之稱的林作竟然以此事借機連環出post抽水，其中更上載了自己與疑兇的併圖，相中的他更刻意穿上與疑兇相似的背心和短褲，甚至同款波鞋，並與疑兇擺出差不多的甫士，表示要放售疑兇同款波鞋，逃跑一流，隨即惹來網民瘋狂圍剿，更群起要去保監會投訴，未幾他便刪了此post。

林作竟然出post抽兇案水。(ig截圖)

林作面對群情洶湧以及排山倒海的負評，仍發聲明堅稱自己不會道歉，可是他隨後又出post表示今日下午4點直播帶貨期間，會親身回應，寫道：「本人將會在本日下午4點開live，回應殺人案抽水事件。光明正大，不服來辯。」他附上一張圖寫着：「林作直播帶貨，今日下午4點正兼道歉大會」，雖然圖字寫是道歉大會，但他就強調：「不是道歉，而是辯論大會。不服來辯！4點見」然而他隔了一會又把此post刪了。

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