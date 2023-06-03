荷里活廣場兇案｜黃竣鋒去年深圳遇襲感同身受：非常心痛整夜未眠

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）傍晚發生恐怖謀殺案，兩名女子慘遭一名光頭漢以魚生刀狂捅身亡，39歲疑犯被當場制服拘捕。事後多段案發片段在網上廣泛流傳，震驚全港。而前亞視藝人黃竣鋒（Jason）亦有關注事件，並直言感同身受，更回想起自己去年在深圳遇襲的經歷：「香港昨天發生的兩位女市民在商場被無辜謀殺，我非常非常心痛。整夜未眠，看到現場恐怖的閉路片段令我想起去年我無辜遇襲的情況一模一樣，手起刀落，速度快狠準，刀刀致命，幸好我身手敏捷，不然當場喪命，慶幸大難不死。」



鑽石山荷里活廣場昨日（2日）傍晚發生恐怖謀殺案。`（網上影片截圖）

黃竣鋒反問道：「為什麼有這樣事情發生，是個人問題？還是家庭問題？還是生活環境的問題？值得大家深思，希望不要再發生同類事件，一件都嫌多！沉重哀悼，願逝者安息，家屬節哀順變。」他又呼籲大家不要再轉發有關片段。去年8月底黃竣鋒在吳志雄（大佬B）於深圳開設的餐廳外遇襲，他當場被兇徒連斬3刀，導致臉部、左手及左腰嚴重受傷險喪命，其中面部受重創，面皮剝落，緊急送往醫院救治。

黃竣鋒去年在深圳遇襲。

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今年1月黃竣峰曾公開最新近照，幸好傷勢復原不錯，當時他明言：「希望案件能盡快審理判決，還我公道。」直至4月底，黃竣鋒發表聲明透露案件已經判刑，兇徒被判故意殺人罪，判處有期徒刑10年。