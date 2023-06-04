《照亮你》全靠陳偉霆品格擔當　兩名演員分別出軌家暴被AI換臉

內地藝人品德，近日成為投資人最關心的問題，皆因內地嚴打失德藝人，逃稅、出軌、家暴、嫖妓等等，隨時令已拍好的劇集，播出遙遙無期。由陳偉霆、章若楠擔正的消防劇《照亮你》，劇中兩位演員徐開騁和王東，均被AI換臉，二人分別因出軌及家暴而被封殺，幸好男主角陳偉霆是品格保證，劇集才能繼續可以出街，不幸中的大幸。

陳偉霆型到爆裂外，還是劇集的品格擔當。（劇照）

近日播出的消防劇《照亮你》，再次掀起煲劇熱潮，但劇中有兩位演員徐開騁及王東，卻被AI換臉，原來去年8月徐開騁被揭一腳踏兩船，在正印女友張天愛之外，搭上女星古力娜扎，最終被兩位女星狠飛，形象插水，之後在《照亮你》被AI換臉，由男星王子睿頂上。至於另一位被換臉的王東，在去年也涉及家暴，還有2分鐘掐著妻子頸部的影片流出，最終被封殺，現時劇中被換上戴向宇，只是效果奇差，觀眾也看出不自然的地方。

《照亮你》由陳偉霆和章若楠主演。（劇照）

幸好劇中還有品格擔當的陳偉霆，他飾演一名智勇雙全的消防員靳時川，在一次地震救援任務中救出女孩徐來(章若楠飾)，為安撫對方許下「十年之約」，想不到十年後徐來已變成新聞記者，主動追求救命恩人。男主角陳偉霆固然型到爆裂，最重要是他零負面新聞，由他擔正的劇集，必然可以順利播出。

徐開騁搭上張天愛和古力娜扎：

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下圖有古力娜扎靚相：

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