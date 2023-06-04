姜濤被古巨基笑「傻佬」　迫自己睇叱咤表演片段：嗰3分鐘好漫長

古巨基（古Sir）與姜濤去年合唱《愛回家》後，昨晚（3日）一齊在網上音樂節目《Music Panda》現身，節目內共唱了八首歌曲，古Sir挑選了姜濤原唱的《Dear my friend,》來悼念離世好友錢國偉，場面感人。

古Sir挑選了姜濤原唱的《Dear my friend,》來悼念離世好友錢國偉。（影片截圖）

姜濤被古巨基笑係「傻佬」。（影片截圖）

姜濤演繹古Sir經典作《致少年時代》，感嘆入行前年少無知懵懂感覺已不復再，坦言很想念初入行不需要三思而後行的自己，古Sir指他認識的姜仔是一個傻佬，笑說：「佢（姜濤）有時急住講嘢，佢話『基仔呀我覺得不如咁咁咁』唔夠半分鐘佢又話『唔好意思呀，我頭先唔應該叫基仔，古Sir唔好意思呀！』」在旁的姜濤笑到彎晒腰，古Sir再笑謂：「我喺工作群組傳錄音，佢俾反應唔係打字又唔係貼圖喎，而係敷mask嘅相。」大讚他仍然單純可愛。

姜濤曾經叫古Sir做基仔。（影片截圖）

姜濤都笑到彎晒腰。（影片截圖）

提到入行後最開心及最沮喪事情，古Sir賣口乖指「梗係識到我老婆啦」，姜濤則指五年前奪得《造星》冠軍，和憑自己作品《蒙著嘴說愛你》站上叱咤頒獎台得到認同覺得最開心！不過談到沮喪事，他不諱言是今年1月1日的叱咤頒獎禮事件，他說：「嗰晚、嗰幾日我未知件事去到咁，未意識到件事咁，只知唔唔係幾好。但突然睇IG、Facebook，嘩，嗰個報道可以用見海量式嚟形容。我平時去開維園打波跑步，但嗰段時間唔敢去，好驚人哋望住我，會低頭… 我唔敢睇嗰個表演，過一個月先敢睇，有日喺屋企坐定定，嗰個moment迫自己一定要睇，客觀地審視，我唔可以逃避呢樣嘢，一定要搵到唔好嘅地方係乜嘢。跟住坐喺度睇，嘩死，嗰個感覺係（慨嘆），睇嘅時候唔誇張，但睇完低頭唔得迫自己繼續睇，睇完，嘩，嗰三分鐘真係好漫長！」姜濤選擇不逃避，成功過了一關，之後選擇刪取所有社交媒體，專注工作。他坦言當時預料會失去很多東西，甚至由零開始，直至花姐告知他今年會舉行演唱會，他珍惜這個機會再努力調教好自己。