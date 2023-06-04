濠玩夏水禮｜蘇韻姿獲解凍即騷誘人身材　與兩大性感女神激戰連場

無綫全新遊戲節目《濠玩夏水禮》將於今晚（4日）播出。兩位玩得之人林盛斌（Bob）、金剛帶領一班藝人，出發到澳門體驗最新的水上設施，盡情濕身大比拼！今晚播出的第一集，有「喪玩隊」的Bob、何浩文、蘇韻姿、關楓馨和陳婉衡，決戰「好玩隊」的金剛、周志康、余思霆、林秀怡和邵初，一眾女神齊齊以水着上陣，大晒美好身段，何浩文、周志康則化身「肌肉擔當」大騷結實Body。這亦是蘇韻姿被雪藏傳聞後首個節目，似乎已獲解凍。

齊齊大玩水上遊戲。

首個遊戲「狂野記憶」是兩組隊員坐上「光速飛車」瀡滑梯期間，需要記住沿途出現過的答案，答中最多問題的一隊獲勝。大隻仔何浩文原來得個殼，瀡滑梯期間竟然驚到全程合上雙眼兼高八度奪命狂呼，Miss晒沿途所有答案。「Shake Shake浮床」同樣好玩，玩法是一名隊員瞓在浮床上，另一隊的隊員則出盡力Shake他落浮床，停留在浮床時間最耐的一隊為之勝利。出名玩得的邵初以「破冰轉身」神技留在浮床上足足17秒，蘇韻姿則以優秀平衡力力抗邵初。至於關楓馨則僅1秒就跌落水，認真水皮。

關楓馨1秒就跌落水。

「吸濕大作戰」則是全晚焦點所在，玩法是各隊派出一位隊員着上t-shirt，其他隊員向她瘋狂潑水，之後該隊員會脫去T-shirt扭出水份，扭出較多水的一隊勝出。有料之人思霆和陳婉衡分別出戰做「吸水寶寶」，其間陳婉衡不斷濕身除衫無限Loop，兼出盡力狂扭T-shirt，十分落力，以吊帶比堅尼上陣的思霆則歎慢版，但由於畫面唯美，Bob爭住要霸靚位一睹思霆風姿，睇唔過眼的金剛即向Bob潑水謂：「你有老婆小朋友㗎！」場面搞笑。

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