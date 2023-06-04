碧咸11歲女兒暴風式成長標緻美少女　父女親吻貼身影片惹網民批評

萬人迷碧咸 (David Beckham) 的老婆Victoria Beckham育有4名仔女，包括大仔Brooklyn、二仔Romeo、三仔Cruz、以及孻女Harper Seven (哈七)，身為孻女的哈七更是盡得全家人的疼鍚。日前碧咸於IG分享了他摟住囡囡，在囡囡耳邊唱歌的溫馨短片，卻惹來不少網民的批評。

碧咸一家感情極好。(ig圖片)

影片中碧咸他從後摟住囡囡哈七，兩人黐到實兼頭貼頭，碧咸在囡囡耳邊唱歌，哈七一臉陶醉，露出甜笑，碧咸唱唱下更親吻了囡囡的臉頰和耳朵，父女表現得有如情侶般親暱。原本是十分溫馨的親子畫面，卻惹來不少網民的批評。今年即將踏入12歲的哈七由於暴風式成長，現已亭亭玉立散發少女味。網民指作為爸爸，當女兒長大了便不應再如此親密互動，即使親如父女也應當有所避忌。

碧咸一向疼錫囡囡。(ig圖片)

網民留言批評：「爸爸這樣的行為似乎不太好」、「感覺跟女兒太過親密了」，不過亦有網民留言撐碧咸表示：「很溫馨」、「滿滿的父愛」、「不覺得有甚麼不妥」、「哈七真幸運，有一個像你這樣的父親」、「他們是父女，不明白人們怎麼想像」、「我只看到父女情深」。

哈七已長得像少女一樣。(ig圖片)

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