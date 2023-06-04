公益金丨夏大衛博士4.5萬尺豪宅獻唱　李佳讚親和：唱歌都那麼棒

TVB節目《中年好聲音》亞軍李佳昨晚（3日）在《萬眾同心公益金》與香港公益金董事夏大衛博士一曲《To Love Somebody》，有機會在九龍窩打老道與對衡道交界的夏利里拉家族大宅內演出，李佳亦感到榮幸。節目後，李佳在社交平台分享與夏博士及其家人合照，寫道：「第一次參加萬眾同心公益金並幫助籌款，很榮幸🙏🏻❤️這次的經歷很難忘， 謝謝Dr.David Harilela , 不得不敬佩， 唔止和藹可親，連唱歌都是那麼棒👍🏻👍🏻👍🏻」。

李佳「印度西施」裝現身，與夏大衛博士在巨型壁畫前進行呼籲。（影片截圖）

李佳與夏大衛博士及其家人合照，還有監製何小慧（右三）。（ig@mirandalee1978）

李佳穿上「印度西施」裝束與夏大衛博士合唱，二人先在巨型壁畫前進行呼籲，之後轉到一個有紅色舞台的表演廳，除掛有巨型水晶燈及旋轉型樓梯外，還有16張紅色金邊高級餐椅作裝飾，後面又擺放4尊雕塑藝術品，十足「皇宮」一樣，氣派十足。網民激讚二人歌聲悅耳動聽：「很好聽👏👏👏👏總理很專業，他們合唱非常棒👍👍👍」、「估唔到個總理唱得咁好！」、「全晚最驚喜就係呢個環節」、「總理唱得非常好聼，唱得好有感情，聲底厚，唱歌才好聽，出錢出力，值得一讚❤」等等。

二人好合拍，獻唱一曲《To Love Somebody》。（影片截圖）

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夏利里拉家族是本港最富有的印度裔家族，紮根香港將近百年，曾於今年4月在節目《成人教科書》中曝光。夏利里拉家族成員超過100人，據知大宅全屋以高牆圍著，分為新舊兩翼，以印度泰姬陵式設計。現在，大屋樓高3層，另設一層地庫，總面積約45,000平方呎，共有90個房間(40間睡房、40間浴室)、多個裝飾宏偉的客廳、一個設有75座位的電影院，另有祈禱室、保齡球場、健身房、桑拿房、游泳池、按摩浴池、酒吧區等，儼然是個自成格局的小社區。地庫則可以停泊70輛汽車。

洪永城喺《成人教科書》帶小朋友參觀夏利里拉家族大宅。（影片截圖）

Shahan的家令人嘆為觀止。（影片截圖）

點撃下圖睇極震撼裝修：