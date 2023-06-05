郭碧婷單拖湊仔仙氣全無　向佐進駐小紅書遭圍剿：對老婆好一點

向佐近日拍下首條影片，正式進駐小紅書，惟向佐一改短髮造型向觀眾問候，兼諮詢大家想看什麼類型的影片，不過網民反應兩極，有些熱烈歡迎向佐的加入，有些則表示只想看郭碧婷！巧妙的是，另一邊廂郭碧婷隻身湊仔被野生捕獲，昔日仙氣十足的她竟換來憔悴背影，令人不禁感嘆：「結婚後感覺沒有以前的仙女氣質了」。



向佐明顯消瘦不少，尤其雙頰凹陷，不少網民表示擔心他的健康狀況，亦有人指他現在留長髮更撞樣蕭敬騰。(向佐小紅書)

向佐一向予人身材健碩的印象，不過他在小紅書影片中，卻明顯消瘦不少，尤其雙頰凹陷，不少網民表示擔心他的健康狀況，亦有人指他現在留長髮更撞樣蕭敬騰，但也大讚他「沒有兇相了」、「很日系大叔的感覺」、「好有型啊」。由於向佐與郭碧婷近3年多的婚姻不時傳出亮紅燈，因此留言下更多是叮囑向佐對老婆好一點「對老婆好點別去偷食」、「對郭碧婷好一點我們才會關注你」、「郭碧婷真的很好你要珍惜」。

郭碧婷生日一家人再次合體，向佐貼出全家福公開示愛。（IG：@heungjack）

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另一邊廂，剛巧有網友在商場巧遇郭碧婷隻身湊仔，未見老公的身影，未知帶小孩是否太累，昔日長髮飄逸仙氣勃勃的她，婚後竟換來一身憔悴。當日她全黑衫打扮低調出動，頭髮也只簡單束向後，推着嬰兒車陪小孩玩，惟她背脊位置有幾個很清晰的火罐印，似乎是剛調理完身體！而她近況曝光後，網民也感嘆仙女氣質沒有了，昔日大美女當了媽後也只是普通人，但也有網民平反，認為私下打扮普通也有正常，首先是做好母親角色，其次才是明星，一切以舒服為主是沒有錯！

她背脊位置有幾個很清晰的火罐印，似乎是剛調理完身體！（網上圖片）

樣子好像有些憔悴。（網上圖片）