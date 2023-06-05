王嘉爾遭女粉絲抱「仔」尋親　當眾父子相認失敗Jackson拒認親

韓國男團偶像GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）自2017年將重心轉移內地發展後，人氣有升無跌，一舉一動都備受關注，去到邊都有粉絲原地守候！不過日前有位女粉絲原地尋親，一見到王嘉爾即大喊「你兒子！你兒子！」，惟Jackson一臉疑惑，顯然有些不想搭理，只輕聲說了一聲「我兒子？」便繼續前進，整個過程亦沒減慢過腳步，明顯拒認親，而女粉絲上演的「尋親」戲碼最終以失敗告終。



王嘉爾非常親民，對粉絲有求必應。（IG圖片）

韓團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），在內地有甚多粉絲支持，人氣高企，逢開個唱都是場場爆滿，一票難求。雖然王嘉爾是天王巨星，但他個性甚為親民，遇上粉絲要求簽名和合照，也是有求必應。但日前有位女粉絲拿着布偶，在商場等待王嘉爾出來，該女粉絲一見到偶像即衝上前展示布偶，便興奮連趕表示：「寶貝看，這是你兒子可愛嗎？」惟王嘉爾望一望後一臉愕然，表情好像有些不想搭理，但仍禮貌說了句：「我兒子？」便急步離開，有不少網民看完影片後表示尷尬，笑言：「老王心裏一定覺得WHAT。」、「感覺王嘉爾當時嘴裏就差一句話沒噴出來小姐你吃藥了嗎？」、「尷尬到不想說話了。」

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