Day@COLLAR 21歲生日 警以敏感日子為由勸離應援雪糕車
撰文：鄧穎琪
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今日（6月4日）是「六四事件」34周年，碰巧亦是女團COLLAR成員許軼（Day）21歲生日的日子，粉絲準備了一系列應援活動，其中包括：應援雪糕車、應援巴士、Pop-up store、應援巴士站燈箱等，應援雪糕車一度停泊在旺角街頭，惟下午時分，交通警巡查過後表示今日是敏感日子，要求把雪糕車駛離現場。
今日（6月4日）是「六四事件」34周年，而女團COLLAR成員許軼（Day）亦碰巧在6月4日出世，今日是她21歲生日的日子，她正與家人旅遊，但一班Nights（Day的粉絲）都有在香港各處舉行應援活動，早於5月底已公布會有應援雪糕車，Fans club表示：「雪糕車為期一星期，每杯雪糕仲會有限定雪糕紙筒𠻹😆另外喺牙軼生日正日會有免費派發時段，把握時間 japjapjap 同打卡喇🤍」
今日下午1點半至3點半，是原定免費派雪糕及手幅的時段，印有「Happy 21st BirthDAY」「4th June生日快樂」等字樣及Day大頭照的雪糕車，停泊在旺角百老匯戲院外，就連參加過《全民造星III》、坐擁10億身家的歌手旨呈，都有排隊食雪糕兼為Day慶生！
不過下午2時許，交通警到場巡邏，其後向Fans Club人員表示：「敏感日子，警方有清場行動，盡量配合下。」於是，Fans Club便請司機把車駛離，轉場到朗豪坊附近繼續派雪糕。
請按下圖睇其他Day生日的Fans Club應援活動：