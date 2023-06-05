陳保元因強姦戲為人熟悉　北上發展撇低老婆與女友人熱舞

54歲陳保元是前亞視藝員，之前曾參演多部經典劇集，包括《我和殭屍有個約會》、《南海十三郎》等等，不過最令人深刻一定是他《情陷夜中環2》中演有錢仔「齊震東」，他強姦葉璇及張文慈兩姊妹令人憤怒至極！

最令人深刻是他《情陷夜中環2》中演有錢仔「齊震東」，他強姦葉璇及張文慈兩姊妹令人憤怒至極。（熒幕截圖 ）

雖然陳保元因強姦戲而為人熟悉，但可惜出道以來星途平平，2012年更正式簽約內地公司，宣佈北上發展。雖然星途平平，但感情方面則成功收獲幸福，06年與拍拖五年的圈外女友結婚。近年常在抖音平台更新近況，不過有兩條影片卻特別顯眼！

陳保元因強姦戲而為人熟悉，但可惜出道以來星途平平。（微博＠陳保元）

片中陳保元化身「舞王」孖長腿索女斗舞，更穿上同色T恤熱舞，倆人不斷在鏡頭前揮動雙手，驟眼看真的很像一對戀人，雖然陳保元全程戴上黑超Keep住chok樣，但女友人卻一度笑到「見牙唔見眼」，隔着熒幕都感受到倆人開心的氛圍。

陳保元化身「舞王」孖女性友人斗舞。（影片截圖）

其實這名女性友人全名名叫蔡德姮，是一名女演員。2013年，蔡德姮參加廣東南方電視台《南方新絲路模特大賽》模特大賽開啟演藝之路，同年擔任南方衛視《全民放輕鬆》節目主持人。曾出演電影《無間風暴》，同劇更有陳小春、湯鎮業、林雪。早前與陳保元共同出演電影《黃金大逃獄》成為好友，難怪兩位會私下開心熱舞。

蔡德姮是一名女演員，曾出演電影《無間風暴》。（影片截圖）