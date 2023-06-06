愛回家｜「群姐」唔介意真名冇人知　自爆有偶像包袱：出街執正啲

現年67歲的許思敏因在無綫（TVB）處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演清潔女工「群姐（Isabella）」而受到關注，不少人會以「御用清潔工」來形容她，又或者會以角色名「群姐」來稱呼她。



許思敏從影超過35年，憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中的「群姐」一角彈起，更成為TVB親生女。（影片截圖）

群姐演出好搶鏡。（電視截圖）

近日，許思敏接受《香港演藝人協會》訪問表示在演員生涯中最喜歡「群姐」一角，更指這是自己的代表作：「真係好難得街坊同Fans咁接受，我自己都做得好開心。觀眾唔知道我叫咩名，嗌我做『群姐』，我又會應佢哋，我覺得好開心。點解呢！咁先代表佢有睇我做戲，我唔敢話自己做得好好，不過我做咗出嚟，你哋去睇，咁先代表有人捧場。就算我返到電視台，工作人員叫我個名，啲人就問『你叫邊個？啊！群姐，我知道係佢！』哈哈哈，冇人記得我個名，唔緊要，冇所謂，OK呀！」

許思敏表示最喜歡「群姐」一角（影片截圖）

好開心觀眾咁捧場。（影片截圖）

現年67歲的許思敏坦言自己熱愛工作，不過婚後因為身體抱恙，而成為全職家庭主婦：「我24、25歲結婚。佗BB嘅時候都有返工，變咗個人好操勞，點知染上肝炎，醫生話我有肝炎要休息，唔可以操勞。我生咗小朋友之後，醫生叫我最好唔好做嘢，咁我諗吓，我又好錫小朋友，佢好得意喎，我要休息，嗰個年代又唔興請傭人，大約70年代中期，我全職做家庭主婦。」不過這亦成為她入行的契機。當時群姐帶着兒子拍廣告，豈料飾演媽媽的演員臨時爽約，因此就由群姐頂上，自此令她成為「御用媽媽」，展開她的演藝之路，家庭事業兩兼顧。

許思敏指觀眾不記得她的本名。（影片截圖）

不過她就不太介意。（影片截圖）

叫「群姐」佢都OK！（影片截圖）

群姐後生時好靚女呀！

訪問中，許思敏自爆飾演「群姐」一角後有偶像包袱：「平時唔使做戲我會飲下茶，宜家賺到啲錢咪做下Facial（臉部護理），去Shopping扮下靚，宜家做咗群姐之後，我出街都要執正啲，唔係啲人見到就話『嘩！群姐乜你咁嘅樣嘅』咁就唔好啦，都要靚靚哋出街。」由1985年出道至今，從演38年許思敏直言現身沒有退休的想法：「拍到冇人搵先算，我冇諗過退休，拍戲呢個工作唔係太辛苦，雖然係時間長，但係做乜嘢工都要時間，如果畀我重頭嚟過，我都會揀返做演員。」

許思敏飾演「群姐」一角後有偶像包袱（影片截圖）

每次外出她都會打扮得非常漂亮！（影片截圖）