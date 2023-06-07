劉亦菲霍建華主演亦舒小說《玫瑰的故事》　網友憂：中年偶像劇？

內地近年將香港作家亦舒的多套小說改編為電視劇，當中《我的前半生》與《流金歲月》都引起不少網友關注，而去年有傳她的長篇小說《玫瑰的故事》也將改編劇集，並由劉亦菲、霍建華、林更新等主演。



日前，有消息指《玫瑰的故事》即將開機，由《如懿傳》導演汪俊執導，劉亦菲、霍建華、佟大為、萬茜、彭冠英、林更新主演，陣容與幕後班底都不錯，而劇名改為《玫瑰故事》，劉亦菲飾演女主角黃亦玫，就劇情介紹來看，似乎改為了一套職場劇。

小說《玫瑰的故事》講述出身於富貴之家的黃玫瑰，在經歷莊國棟、傅家明、羅德慶三個男人刻骨銘心的愛情後，心中認定與她白頭偕老的伴侶是羅德慶爵士。作者通過塑造玫瑰這一形象否定傳統的從一而終的觀念，強調女性在愛情中應有精神空間，並且獨立自主和滿足自我。雖然小說早在1986改編為同名電影，並由周潤發、張曼玉主演，但口碑並不好，因此也不乏網友擔心劇集會變「中年偶像劇」：「師太只管收錢，不驗貨」、「大陸女演員一個都演不出亦舒筆下的香港女郎」、「魔改 大感不妙」等。

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