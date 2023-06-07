亞視台慶丨李龍基未婚妻驚現幸福肥雙喜臨門？　貼身照顧幫手補粉

亞洲電視昨日（6月6日）於大埔錄影廠舉行《亞洲電視66周年台慶》晚會，社會各界人士盛裝出席，包括商務及經濟發展局副局長陳百里、陳啟泰、柳影虹、李龍基、劉錫賢、鍾叮噹、宮雪花、馬浚偉、馮素波等等，而黃渤更專程錄影為亞視送上祝賀。



亞洲電視行政總裁徐小明率領董事局及管理層一齊敲響鑼鼓。

這晚柳影虹、李龍基為《亞洲電視66周年台慶》晚會擔任表演嘉賓，二人落力獻唱為節目增添氣氛，72歲的李龍基就拒談女友用手袋裝錢一事，不想讓人誤會，但他自爆年尾將有「喜訊」公佈：「我地年尾就會結婚㗎喇，不過應該唔會大搞，總之兩個人開心就可以。」與基哥相差36歲的未婚妻Chris亦有做跟得夫人，在基哥上台前幫手補粉。不過Chris卻驚現幸福肥，身形明顯比社交平台分享的相片發福不少，未知「喜訊」是否雙喜臨門呢？而Chris拎着的就是Hermès Garden Party Bag，價值約2萬港元，袋上綁着Twilly絲巾（約1,740港元）和品牌標誌性馬仔吊飾（約4,000港元），估計加起來超過25,000港元。

李龍基太太好細心照顧未婚夫。

Chris拎着的就是Hermès Garden Party Bag，價值約2萬港元，袋上綁着Twilly絲巾（約1,740港元）和品牌標誌性馬仔吊飾（約4,000港元），估計加起來超過25,000港元。

同場柳影虹表示重回亞視感興奮，希望多製作節目令業界百花齊放：「我問小明哥係咪搵我做評判，佢話叫我唱歌！其實都想做評判，因為咁多年比人指指點點，都想評吓人地唱歌嘛。」

（ig@chrisart1017）

劉錫賢擔任司儀。

劉錫賢呢晚擔任司儀，佢表示多年未現身錄影廠，重回舊地感觸良多：「我1988年加入亞視，咁多年都拍過好多節目，令觀眾留低深刻印象，真係好多謝亞視，希望今次小明哥帶領亞視有新形象，令觀眾接受翻我地。」

而馬浚偉支持徐小明出席台慶，認為亞視做網台有更大發展：「佢地有需要而我又做到，我一定會支持佢，不過依家我都忙緊返學，可能做監製開心啲，因為可以指人做嘢，可能呢啲層面合作會易啲。」

馬浚偉。

馮素波。

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