盤點日本七大出軌女明星　勾搭人夫破壞家室樣樣齊形象盡毁

43歲的日本女星廣末涼子今午被驚爆背夫出軌，與米芝蓮一星大廚人夫開房斷正兼非首次偷食，有指該名人夫是現年45歲的米芝蓮一星名廚鳥羽周作，消息震驚眾人。不過娛樂圈選擇多，偷食似乎成為家常便飯，以下為大家盤點七個出軌日本女星，原來個個出軌經歷都好觸目驚心，究竟感情是否真的如此兒戲？

廣末涼子已非首次被爆出軌。(廣末涼子IG)

1.中山美穗

中山美穗在80年代紅極一時，是不少男生心中的女神，惟2002年宣佈與小說家兼音樂人辻仁成結婚並移居法國，之後二人育有一子。不過好景不常，他們的婚姻於2014年結束，外界一度傳二人婚姻破裂原因是中山美穗看不過老公經常以女性打扮，不過很快被前夫打臉，多次在不同場合數臭前妻，指她婚內出軌，搭上音樂人澀谷慶一郎而選擇拋夫棄子，而中山美穗宣布離婚不足兩個月，就被媒體影到她在在澀谷慶一郎家中過夜，令出軌傳聞變得所言屬實。

2. AKB48「神7」篠田麻里子

日本前女團成員篠田麻里子曾是AKB48的元祖級「神7」成員，她的出軌經歷最為神奇，去年被丈夫指控與一名企業家「偷食」，事後遭丈夫「攤牌」的錄音檔案曝光，最終無奈要向大眾披露離婚消息。37歲的篠田麻里子於2019年與小她3歲的圈外男友宣布結婚，後來在2022年8月被丈夫指控出軌，「攤牌」時的錄音更遭曝光。日媒《週刊文春》踢爆她用管理月經的APP來記錄偷吃次數，因而被丈夫揭發，報道指當時雙方已正透過官司調解離婚。

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