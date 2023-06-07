街舞冠軍葉音遭7年女友爆出軌慣犯　揭露骨聊天內容：昨天做了5次

內地大熱綜藝節目《這！就是街舞》自2018年首季播出後大受歡迎，5年來令大眾熟知了大量國內外舞者，當中葉音與楊凱更是兩屆冠軍，人氣不俗，而近日，葉音交往7年的女朋友在微博發布長文，大爆男方是出軌慣犯。



葉音（右）與女友。（微博圖片）

文中披露了大量葉音與另一名女子的露骨對話，當中男方的對話框中顯示：「我們昨天做了有5次呢」，令女友當場提出分手，葉音見狀後緊緊攔著女友道歉：「對不起對不起對不起那天喝多了，就這一次，下次不會了」，而當女友想繼續檢查電話內是否還有不堪內容時，葉音則想搶回手機，並講道：「你別看了很噁心。」

之後，女友找準機會拿著葉音手機衝入洗手間鎖門，想不到葉音直接撞開門搶手機，甚至將女友推倒在地，造成瘀傷，然後又是一連串道歉，並承諾沒有下次，這時女友起了憐憫之心，打算看他表現再考慮是否原諒，於是兩人去了散心，不過仍然未能修補關係，幾日後再度爆發，女友又查看聊天內容，發現葉音與女粉絲的曖昧對話，但葉音否認同對方發生關係，原因是「你也不看看她長什麼樣？」而在與其他人的對話中，他的稱呼又有「我想你了」、「小寶貝」等字眼，葉音再次搶回手機逃走，直到第二日才同女友道歉，並表示那些人只是自己的暗戀對象，發誓絕對不會碰，且在被發現出軌後，葉音的態度更是令網友心淡：「自始至終，他在乎的只是我會不會曝光他，讓他的人設崩塌。他出名後為什麼又要和別人亂搞又不和我分手，無非是想要樹立一個出名前和出名後都始終專一的人設罷了。對於這段感情我真的絕望了，7年的愛情長跑結束了。一個女生能有幾個7年，我在這7年裡對他問心無愧。」女友續指道，因深知對方工作忙碌辛苦，所以給予一定的空間：「可他卻把我給他的個人空間拿來和別的女人睡覺！」並解釋公開葉音這些不齒行為的原因：「我只希望大家能夠真正看清楚葉音是個什麼樣的人，他一直在利用我的善良與包容，利用我營造他不出去瞎搞的清廉人設。」

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對於種種指控，葉音並沒有給予任何回應，6日晚，女友再度發文，並曬出多張葉音與出軌女性的對話內容，以及自己同葉音對峙的內容，還有不少網友私信告知葉音出軌的截圖，而當事人仍然選擇沉默。然而，令人咋舌的是，評論區有部分人為葉音護航，不過大部分都非常支持其女友，並讓她盡快去做身體檢查。

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出生於1991年的葉音在Locking方面造詣不俗，且擅長畫畫、音樂，頗有才華。2019年正式參加《這！就是街舞2》，成為羅志祥「show樓梯」戰隊的一員，並斬獲冠軍，在節目中一開始就營造社交恐懼症人設，甚至一開口說話就緊張到漏口，與跳舞時呈現極大反差，加之舞蹈感染力十足，因此備受觀眾喜愛，一直人氣高企。2021年，葉音再度錄製《這！就是街舞4》，與Breaking舞者楊凱共同獲得冠軍。走紅之後，葉音更涉足影視圈，有份參演的電影《熱烈》將於7月28日上映，由黃渤、王一博主演，但因戲份不多，可能不會影響電影。對此，不少網友都大感震驚，紛紛留言道：「我之前真的可以说是很喜欢叶音了 没想到现在让我恶心」、「不愧是羅志祥戰隊的，這方面和羅志祥一樣………真的yue了 以前以為他很單純」、「喜歡了很久的人 以這種方式塌了簡直不敢相信 與人設差別太大」等。