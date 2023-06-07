全民造星5｜王鋒突改舞步遭好友阿澤指責　Philip嫌MK唱歌難聽

《全民造星5》今晚（7日）播出一集除咗繼續有dance battle之外，自選項目亦終於上場。



蕾安多芬B組同fung莎星辰A組呢場對決，精彩到連Tim@Dear Jane以為自己係識跳舞。

大熱人選之一嘅王鋒，佢嘅fung莎星辰A組雖然有幾位dancers（樂庭、Dai Bon），但同樣地有跳舞新手(Aaron、Tim、Jackson），雖然王鋒心態樂觀，但喺錄影前一日，因為Tim突然退賽，打亂晒所有人陣腳。喺心情唔多唔少受影響嘅情況下上陣，王鋒表演依然亮眼，更獲評判Tim同王君馨高度讚賞。

TSoul 同王鋒十分賣力。

而就係評判準備撳燈之際，蕾安多芬B組成員阿澤突然舉手表示有嘢要講：「本身兩組dance battle有一齊練習，我同王鋒有一個位suppose係夾咗，但佢突然變陣，我唔知有冇影響觀感，我純粹想澄清啱啱王鋒……」

聽到阿澤嘅一番說話時，王鋒都有少少錯愕。

蕾安多芬B組最後以4比1勝出。而阿澤喺單獨接受訪問時，繼續追擊自己昔日嘅跳舞隊友王鋒，仲話「就算贏咗，我係唔開心」，指王鋒突然轉舞步令自己措手不及，並謂「我覺得有啲事故應該要講出嚟，等評判公平地作出判決」。其實喺阿澤提出問題時，Tim就已經表示「絕對唔影響」，但賽後仲要繼續講，似乎有失風度。

阿澤話自己贏咗都唔開心。

而今集風度同樣唔多嘅係曾被Edward Chan搣燈嘅Philip。喺dance battle完之後，單獨受訪時，佢表示：「評判講評語時連我個名都冇提，我就會覺得，係我真係咁失色定係Philip不值一提？」之後到自選項目練習時，Philip將MK嘅唱歌部分cut剩得返一句，而佢嘅解釋係：「我覺得佢唱歌係麻麻哋，MK把聲係怪。」

MK好唔開心。

Philip直指MK唱歌唔得。

其後小組隊長Lucas出面和解，但Philip就咁話：「希望無hard feeling啊MK，同你擔心我跳舞一樣，我都會擔心你唱歌，所以比多一段或幾句，係為大家心情舒服啲或者公平啲，我覺得絕對係合理，但會唔會可以確保真係唱得好、練得好先？」隊員之間唔係應該互相幫助、互補不足？連MK都覺得Philip冇必要喺鏡頭前咁講，覺得係一種侮辱，而Philip就話唔知呢番說話會傷害對方……