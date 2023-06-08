濠玩夏水禮｜余思霆唔識答題兜頭淋水　孖陳婉衡歎按摩池畫面養眼

無綫（TVB）遊戲節目《濠玩夏水禮》逢周日晚9點翡翠台播映。兩位玩得之人林盛斌（Bob）及金剛帶領一班藝人，出發到澳門體驗最新的水上設施，盡情濕身大比拼！即將在本周日晚（11日）播出的一集中，繼續是「喪玩隊」的Bob、何浩文、蘇韻姿、關楓馨和陳婉衡，與「好玩隊」的金剛、周志康、余思霆、林秀怡和邵初決戰！



第一個遊戲已經笑料十足。

廣東話麻麻嘅余思霆問題都未聽完，就自我放棄自己裝水兜頭淋。

今集第一個遊戲「有嘢齊齊答」笑料十足，玩法是每位隊員排排坐答問題，每人要輪流答一個字的答案，只要其中一位答錯就接受淋水懲罰。來自台灣的余思霆和外地回流的蘇韻姿齊齊變「豬隊友」，當被問到電影《鐵娘子-戴卓爾夫人傳》的女主角是誰時，余思霆連問題都未聽完就自我放棄，乖乖自己裝水兜頭淋，她大嗌：「鐵娘子我都唔知係乜嘢！」至於蘇韻姿亦不遑多讓，被問到球星C朗踢過邊間西班牙球會時，她同樣「自動波」裝水兜頭淋大嗌：「我係垃圾！」場面搞笑！

蘇韻姿仲自嘲係垃圾。

咁多人企起浮床真係唔易架，Bob玩到嬲豬嗌投訴。

之後的「兄弟姊妹站起來」同樣搞笑，玩法是各隊員協力企在浮床上，最快全員企在浮床上的一隊為之勝利。首先玩遊戲的「喪玩隊」全員表現「遴迍」，經過多番嘗試都未能全員站起來，隊長Bob更嬲到投訴製作組，點知另一隊「好玩隊」就表現出色，嘗試了一次就全員站在浮床上，落足阿Bob面！而最後一個遊戲「我要爭上位」最為緊張刺激，玩法就是爭櫈仔的變奏版-水上爭水泡，兩隊人馬爭來爭去十分刺激，當中何浩文最為好勝，竟然出手撻林秀怡落水！

點知另外一隊就一次就成功。

余思霆同陳婉衡孖住去「天際星空池」朝聖。

兩位「有料之人」余思霆和陳婉衡更孖住去「天際星空池」朝聖，除了可以大歎按摩池外，該處最大特色是室外部份的地板是透明玻璃底，可以由高處飽覽澳門的景色，兩人在水中游來游去似足太空漫步，畫面唯美。陳婉衡問到影相有咩貼士？余思霆笑言：「身邊人好重要，搵朋友要搵唔同面靚嘅人，好似我左邊你右邊，咁就唔會爭位啦！」至於蘇韻姿則孖住林秀怡坐摩天輪食Tea，啱晒愛打卡的女士！

蘇韻姿孖林秀怡坐摩天輪食Tea，Chill到震呀。