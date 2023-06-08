尊尼事務所醜聞不斷兼爆離巢潮　北山宏光宣布退社七個月內走11人

日本Johnny‘s事務所（尊尼事務所）培育出SMAP、Kinki Kids、Arashi、Snow Man等多個人氣男團，不過最近風波不斷，昨日（7/6）團體「Kis-My-Ft2」的北山宏光宣布將於8月31日退團兼離巢，他在聲明中講到已經加入公司21年，希望展開人生第二年階段，又為這突如其來的消息感到抱歉。其實，於4月份已經有傳聞指出北山宏光將會離巢，不過昨日消息一出後，仍然震驚不少歌迷。

團體「Kis-My-Ft2」於2011年8月出道（網上圖片）

「Kis-My-Ft2」的北山宏光宣布將於8月31日退團兼離巢。（johnnys-net）

現年37歲的北山宏光加入尊尼事務所已經有21年（johnnys-net）

自上年10月31日瀧澤秀明宣布退社後，尊尼事務所爆發離巢潮，多個藝人團體亦都陸續宣布離開，先是當紅男團「King & Prince」的成員平野紫耀及神宮寺勇太同時於上年11月宣布於本年度5月22日離巢，隊長岸優太亦表示於9月份離開。今年2月，前V6成員「三宅健」就發表聲明希望挑戰新事物，會在5月2日解約。而由瀧澤秀明親手培訓的團體「IMPACTors」，雖然未正式出道，不過已經有一定的名氣，當中的7位成員於5月25日集體退所。

瀧澤秀明上年10月31日瀧澤秀明宣布退社，現時他自立門戶開公司，因此不少網民都猜測他會否與其他已經離巢的尊尼前藝人合作。（Pinterest）

平野紫耀及神宮寺勇太於5月23日退團兼離巢。（IG/@kingandprince_j）

岸優太將於9月離開。（IG/@kingandprince_j）

此外，於2019年逝世的事務所創始人尊尼·喜多川的性侵醜聞亦引起大眾關注，有指他對旗下男藝人做出猥褻行為，今年3月份BBC亦推出紀錄片《獵食者：J-Pop的祕密醜聞》（Predator: The Secret Scandal of J-Pop）曝光更多他的淫行，更找來受害者進行訪問，令現任社長藤島茱莉景子不得不拍片致歉，安撫大眾不安的情緒。

事務所現任社長藤島茱莉景子，拍片致歉。（Twitter截圖）