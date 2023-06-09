全民造星5 ｜藍組Howard失準仍以4燈勝出　紅組Sam Lam即時出局

《全民造星5》今晚（8日）繼續進行自選項目對決第三回合，Fung莎星辰E組（Mark Chan、Howard、Adam Sang、樂樂、宇軒、Jason Lai）表演《五百公斤的愛》，大家都發揮水準，雖然Howard開首走音，但是仍然無阻多位評判對表演讚不絕口，而蕾安多芬E組（阿霆、Sam Lam、Tiger Foo、Hayson、Anson Wong、亨仔）就表演《專業失戀23年》，幾位西裝LOOK上陣大唱情歌，令王君馨聽眼濕濕：「宜家仲有冇呢啲廣東話㗎？」。結果Fung莎星辰E組以4燈勝出，蕾安多芬E組的Sam Lam即時被淘汰。

Fung莎星辰E組表演《五百公斤的愛》。（節目截圖）

蕾安多芬E組表演《專業失戀23年》。（節目截圖）

王君馨有聽到眼濕濕。（節目截圖）

Sam Lam即時被淘汰（節目截圖）

蕾安多芬D組（David、Nathan、Hayden、Hei、Andy、Kim）太慢熱令到進度落後，就決定表演歌曲《Dusk Till Orange》，當中的大合唱非常有感染力，令一班評判一起跟着節奏拍手，指表演有青春熱血的感覺。而Fung莎星辰D組（Jake Wong、Lubia、Ritchie、Chit、Jeffrey、Nickkung）表演原創歌《LOUDA》，風格狂野與對家截然不同，而且每位都有Solo Part，突出自己的長處，不過看來不是所有評判都喜歡這種風格，雖然在唱跳方面都非常好，不過就看不明白表演想要傳達的意思。而兩組對決的賽果就要等下回分解。

蕾安多芬D組表演歌曲《Dusk Till Orange》。（節目截圖）