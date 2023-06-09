施匡翹孖謝高晉齊睇NBA　楊埕主力𥄫仔：籃球界有好多型男

NBA一年一度的總決賽於6月8日舉行，賽事由籃球隊「邁阿密熱火」對戰「丹佛金塊」，備受全球的籃球迷關注。施匡翹（Zaina）、謝高晉（Ko）日前於奧海城與一眾香港籃球迷們一同觀看賽事直播。Ko 日前加盟香港本地甲一籃球隊「建龍飛馬」，聯同唱片公司新人師弟，及同為隊員的陳昊楠（Koll）一同以甲一籃球員身份現身支持籃球運動。而Zaina 是次亦以「建龍飛馬」球隊的宣傳大使出席，並身穿球隊隊服，形象清新健康。而同公司藝人楊埕（Sabrina）亦一同現身支持球賽。



施匡翹（Zaina）表示自己最近亦剛開始接觸籃球運動。

施匡翹（Zaina）表示自己最近亦剛開始接觸籃球運動，今天能與一眾朋友們一同觀看賽事之餘，更能以香港甲一球隊「建龍飛馬」宣傳大使身份參與，十分榮幸，亦體會到此運動的團隊合作精神，並漸漸被籃球所吸引。接下來會繼續向謝高晉偷師，努力學習籃球。

施匡翹（Zaina）、謝高晉（Ko）日前於奧海城與一眾香港籃球迷們一同觀看賽事直播。

謝高晉（Ko）最近加盟球隊「建龍飛馬」，以香港本地甲一籃球員身份出席活動。

陳昊楠（Koll）近日亦正式與謝高晉一同加入建龍飛馬球隊，成為甲一籃球員。

謝高晉（Ko）最近加盟球隊「建龍飛馬」，以香港本地甲一籃球員身份出席活動，非常感謝活動主辦方邀請。他表示香港喜歡籃球的人有非常多，今次活動能聚集一眾熱愛籃球人士一同觀賽，氣氛相當好且極具意義，希望未來會有更多這類型活動，讓更多香港市民認識和喜愛籃球運動。

施匡翹（Zaina）、謝高晉（Ko），陳昊楠（Koll）和楊埕（Sabrina），日前於奧海城與一眾香港籃球迷們一同觀看賽事直播。

而同唱片公司的師弟陳昊楠（Koll）近日亦正式與謝高晉一同加入建龍飛馬球隊，成為甲一籃球員。他表示自己是「熱火」球隊的忠實粉絲，雖然今次未能贏得總冠軍，但仍非常欣賞他們不屈不朽的精神。

楊埕（Sabrina）笑言「原來籃球界真係有好多型男靚仔！」

楊埕（Sabrina）亦一同現身撐場，她表示自己雖從未親身接觸過籃球運動，但小時候經常與女同學們一同到籃球場觀賞學校男生打籃球，而今天觀看賽事現場的氣氛非常熱烈，亦令她想起不少童年回憶，她亦笑言「原來籃球界真係有好多型男靚仔！」