獨家｜蔡楓華開騷講《勁歌》　曾任主持超自豪︰淨出手指都贏亞視

蔡楓華去年10月在荃灣大會堂開騷，半年後又開part 2 ，不過他的目標似乎是紅館。他又透露自己曾經有機會去意大利學聲學，但因此覺得賺唔到錢所以無去。 （林得懿 攝）

蔡楓華一連兩場嘅《情深永記演唱會（Part 2）》，前晚（ 9日）喺荃灣大會堂開鑼，有fans在擺放了「蔡楓華𡚒鬥致勝」嘅燈牌在台前，主角準時在8點出場後，fans舉著燈牌遊走台邊打氣，不過蔡楓華唱第一首歌《風中追風》時，已入錯key兼甩beat，他之後解釋是因為耳機聲音太細，並向觀眾道歉。原定準備4月開紅館，但未能入紙成功︰「所以要同大家講聲對唔住，不過今晚我唔會hea唱。」

全晚收利市又收金器，仲有內地粉絲到場。（林得懿 攝）

「《勁歌》甚至比《上海灘》仲收得」

蔡楓華全晚唱足 28首歌 ，他笑言自己除唱得之外又talk得，所以個唱十分抵睇。「好遺憾無綫通知我做咗40幾年嘅《勁歌金曲》完蛋，真心嗰句，我唔知無綫可以搵咩音樂節目代替《勁歌》，喺80年代我做主持時，當時《勁歌》係最高收視，唔係話我功勞，裡面有好多天王巨星誕生。《勁歌》甚至比《上海灘》仲收得，淨係出手指都贏亞視，我做closing 係可惜，無咗呢個節目，但人生就係咁，佢要轉咪轉囉，我睇下轉成點。」

Fans 全晚不停舉燈牌，除有歌名之外，又有「白馬王子」、「Support U forever」，蔡楓華每次見到都以拇指讚好。 （林得懿攝）

荷里活斬人案政府有責任

好talk得嘅蔡楓華又話有留意自己被網民話係黐線。「精神病係24小時，鬼上身係一時，咁即係話蔡楓華係鬼上身 。你話呢個世界荒謬？所以大家以後睇報紙都要fact check。近日有黐線佬無端端去斬死人，睇到真係好心傷，其實一個精神分裂嘅人一早要送去醫院，呢個係政府嘅責任。希望唔會再有呢啲慘劇發生，本身有諗話要唔要全體起立默哀，不過作為一位藝人我唔想迫大家咁做。」

個唱請來崔碧珈做嘉賓，不過無論係唱《夢伴》還是新歌《小丑與皇后》，都係播音樂，勁似唱K。 （林得懿 攝）

「我到而家都係零針」

一如個唱習慣，全晚不少有fans送利市，甚至有人送金器，蔡楓華亦有與對方握手，但每次他握手後，即有工作人員手執消毒酒精在旁噴，蔡楓華解釋：「唔係唔想握手，而係去年10月開完之後我就確診，但我到而家都係零針，我有同醫生傾過打嚟都無用，所以到而家一針都冇打。」 又唱得又talk得嘅蔡楓華，唱足兩個多小時，最後送上《絕對空虛》作完場。