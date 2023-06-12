專訪｜譚偉權一度生活艱難險患心理病　認人工低：我覺得都係事實

出道32年的譚偉權（Gary）最近宣布與無綫（TVB）約滿離巢，效力至今已10年，現時他仍有一套電視劇還沒有播出，就是由陳家樂及陳曉華領銜主演的電視劇《異空感應》。Gary在接受《香港01》專訪時透露現時會專注表演舞台劇《我們的青春日誌》：「我自己就好鍾意舞台劇，好想將佢普及化，帶畀香港觀眾去認識。咁而家就可以多少少時間去專注，唔代表我唔去做其他嘢。」早幾日，Gary更打破舞台劇生涯自身紀錄，同一個角色連續做咗200場。



譚偉權（Gary）最近宣布與無綫（TVB）約滿離巢（梁碧玲 攝）

Gary現時專注表演舞台劇《我們的青春日誌》。（梁碧玲 攝）

Gary曾兩度與無綫合作，分別在1993年至1999年，離開14年後，他在2013年再度與無綫簽約，效力至今已有10年時間：「我讀演藝學院嘅時候未畢業之前，我已經係幫TVB去拍實況劇集、音樂節目等等，畢業後我去咗香港話劇團度做全職演員，因為一套《我和春天有個約會》嘅音樂劇，我就被邀請去casting，佢哋就搵咗我去做兒童節目《閃電傳真機》主持人，其實我一直都有做舞台劇。」他表示當時因為希望更加專注舞台劇才離開TVB。

Gary曾兩度與無綫合作。（梁碧玲 攝）

譚偉權1999年希望搣甩固有形象，因此決定離開TVB專注舞台劇。（梁碧玲 攝）

被問到為何時隔14年再度與TVB合作，Gary坦言當時經常擔任兒童節目主持人，因此有固定形象難以飾演其他角色，所以他決定離開TVB，並專注舞台劇，希望轉換形象：「去到2013年嗰陣，我覺得係時候可以再入屋，所以我就嘗試做呢件事。」

不過在這10年間，Gary主要飾演的角色都是反派，因此他希望可以挑戰更多有趣的角色：「同啲導演傾開，佢哋話我個樣似一啲亦正亦邪嘅人，開頭做嘅時候都有趣嘅，但係做得多嘅你就會⋯⋯（你唔想再接觸呢類角色？）唔係唔想接觸，係如果個層次再多啲，個角色變化再多啲，咁可能會有趣啲嘅。」被問到過去十年是否想過做主角時，Gary就這樣回答：「劇集就冇得你選擇，一定係監製、導演搵你嘅，梗係希望做main㗎啦，咁……但係呢個就係要際遇，唔係你話想做就做，雖然你已經Ready，但係未必揀中你。」

Gary希望可以挑戰不同的角色。（梁碧玲 攝）

譚偉權希望飾演主要角色，不過他認為這些是需要際遇。（梁碧玲 攝）

近年TVB人才流失嚴重，當中不少藝人離巢後直指舊東家人工低，對此，Gary就表示：「我諗如果全世界都認同呢樣嘢，咁我覺得都係事實。咁你食得鹹魚抵得渴，你就要捱啦，我同大家都係咁嘅狀況，都係要捱。」他坦言當時生活艱難，嚴重到差點出現心理疾病：「實會有生活壓力，好彩有信仰，唔係睇咗心理醫生好耐啦……一定會有好難捱嘅時候，始終做咗咁多年。入劇團，由一個咁穩定、咁好薪酬嘅地方，跟住走咗出嚟做freelance，又去咗大家都認同唔係咁高薪酬嘅地方，你又要去適應。個情況就係咁樣啦。慶幸嗰陣會教下書、教戲劇，但係都唔會成日都係咁，慳啲囉，唯有係咁。」

譚偉權分享當時生活艱難，嚴重到差點出現心理疾病。（梁碧玲 攝）

面對如此的工作環境及生活壓力，被問到是否有一刻想要離開演藝圈時，Gary斬釘截鐵表示沒有這樣的想法：「好話唔好聽踏入第十年，但係由我2013年返去嗰陣，我會諗住始終有一日我係有機會發圍嘅，咁就努力啦，每套劇集都做到最好。但係你會發覺整個環境機制唔係你諗得咁理想，就會有落差，就會驅使到你心靈上做咗决定，又或者慢慢咁一年一年，唔係意志消沉，係令你離巢嘅去向加強。（係咩環境機制？）冇乜機會，角色嘅發展，上面呢啲你唔會控制到。」

譚偉權認為TVB的環節機制令人容易有離巢的想法。（梁碧玲 攝）

Gary認為演員是一種產品，他聽聞演員可以主動找導演監製自我介绍，增加露面機會，因此當時重返TVB亦有這樣做：「有啲人話要去敲門，其實我第一年返去已經周圍敲門，我諗住真係say hi，因為冇拍劇佢哋唔識我，當然有啲舊監製知我係邊個。我聽聞有呢個動作，同埋talents成日都叫我哋上去打躉。我搵咗幾個朝頭早去掃樓，去say hi，自我介紹。OK嘅！啲監製好friendly，我覺得又啱嘅，我哋演員某程度上其實都係一個product，我哋要去sell自己，如果你自己都唔識得sell自己，佢哋淨係會睇相揀你，咁就慘啦。不過都係睇下你自己會唔會想咁做，有啲真係過唔到自己，我就覺得冇乜所謂，反正佢搵你都係要見佢，咁點解唔早啲認識咗先呢？」

譚偉權會主動為自己爭取機會。（梁碧玲 攝）

在TVB發展的10年間，Gary坦言獲益良多，不但得到不同的演出機會及經驗，還結識了不少圈內、圈外的朋友，不過亦因為未能飾演主要角色及沒有代表作而感到遺憾：「你話我舞台劇做咗十幾年，全部都係做主角，會唔會有新嘅嘗試呢，係會嘅。（舞台劇做主演，但係電視劇唔係，會唔會有落差感覺？）開頭會有落差㗎，就算唔係我自己有落差，我身邊啲人會逼到你有落差，因為佢哋成日都會話『你喺出面係主角，做乜返嚟跑龍套』你明唔明，身邊啲人嘅氛圍會令到你……好彩我都叫諗通咗嘅，既然我返得返去，啫係代表我想入屋，就要由低做起。」