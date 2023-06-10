東張西望丨向「朋友」買五月天演唱會飛被騙80萬　黃牛黨都上當？

台灣天團五月天在今年4月中於中環海濱活動空間舉行《好好好想見到你演唱會》，但就疑有騙徒向朋友招手，訛稱可以代購門票。據悉苦主約有80人，涉超過500張門票，就連俗稱「黃牛黨」亦疑入局被騙；當中涉及金額約70多萬，連同鄭秀文、林宥嘉和周杰倫等門票，合共高達80萬港元。



《東張西望》今晚（10日）一集，有苦主稱向一位相識超過20年的好友Charmmy購買五月天演唱會門票，指對方在五月天一間周邊商品舖工作，原以為好可靠，怎料到演唱會接近開騷仍然未有飛。

五月天今年4月在香港開騷。（五月天fb）

Charmmy聲稱是靠另一朋友肥仔幫手買飛，而他亦曾在五月天一間周邊商品舖工作，他們聲稱門票已在新蒲崗一間 share office，肥仔一時稱自己身在澳門，一時又稱持門匙的朋友身在內地，最後就被踢爆原來公司地址跟本沒有「N室」，而Charmmy等人曾貼出手持的門票照片，更在二手拍賣網放售的位置一模一樣。

一班五月天粉絲變成苦主。（影片截圖）

佢哋透過一位好朋友Charmmy買飛。（影片截圖）

苦主曾致電Charmmy對質，Charmmy聲稱自己亦是受害人，否認與肥仔是好朋友。而相關的五月天周邊商品舖頭負責人司徒先生亦聲稱被肥仔拖數超過百萬，但一班苦主就懷疑三方面都是「打龍通」，據其中一位苦主透露：「有黃牛黨都加入苦主行列，黃牛聲稱同肥仔買飛，話向周邊商品嗰邊拎飛約20萬，奇怪公司老細係咪都有參與呢件事？」事後司徒先生曾牽線相約肥仔、Charmmy與約20位苦主見面洽談退錢事宜，但最後都是不歡而散，報警收場。

最後有苦主報案後，發現涉案的電話號碼持有人一早被通緝，原來早有前科，一路以來是呃演唱會飛慣犯，還問苦主：「報咗東張未？」最後警方列作「以欺騙手段取得財產」，一男一女被捕。